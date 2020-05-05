COVID-19 був у грудні: італійка розповіла, як пережила хворобу до початку пандемії

Італійка Сильвія Барбагалло заразилася COVID-19 ще в грудні, коли світ ще не був охоплений пандемією коронавірусу.

Як пише la Repubblica, жінка вперше відчула себе погано 24 грудня після повернення з Африки.

"Дуже сильна лихоманка, з пневмонією, яку я лікувала парацетамолом і кортизоном. Це був дуже сильний грип, сказав мені лікар. Це був грудень, і ніхто з нами ще не говорив про коронавірус", – згадувала вона.

COVID-19 в Італії

У березні через COVID-19 в Італії був оголошений карантин, але на той час Барбагалло вже одужала.

"Ми зачинилися вдома, як і всі італійці. Але в мого 17-річного сина була дуже сильна лихоманка. Тоді ми вирішили всією сім'єю зробити тести на COVID-19. Результат показав, що в мене є антитіла до вірусу, які свідчать про те, що я давно була заражена", – сказала італійка.

Жінка припустила, що інфікувалася в Африці на шляху до Танзанії, де частково проживають китайці, з якими вона була в літаку. Також вона вважає, що заражених COVID-19 в Італії було набагато більше, ніж в офіційній статистиці.

"Дані, які ми отримували протягом двох місяців, ненадійні або дають неповне уявлення про складний сценарій. Якби ми знали про цей вірус за кілька місяців раніше, то могли б уникнути трагедії", – додала Барбагалло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, введеного через пандемію COVID-19.

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