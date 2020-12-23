Албанія заборонила виходити з дому в новорічну ніч через COVID-19

Карантинні обмеження в Албанії посилять на час зимових свят, зокрема – розширять комендантську годину.

Про це пише газета Koha Jonе, посилаючись на главу міністерства охорони здоров'я країни Огерту Манастірліу. Таким чином, у Різдво і новорічну ніч усі заклади будуть зачинені, а громадяни не зможуть вийти з дому без серйозної причини. Проти більш жорсткого карантину вже виступила частина підприємців.

Уряд оголосив, що з 24 грудня до 4 січня заборона на вихід із дому буде діяти з 20:30 до 6:00 (зараз комендантська година в Албанії – з 22:00 до 6:00).

Залишати свої житла у цей час можна тільки через роботу або за станом здоров'я. Під час комендантської години також будуть зачинені заклади громадського харчування та клуби.

"Ми дуже добре розуміємо, що в різдвяну і новорічну ніч хочемо бути всі разом в атмосфері святкової нормальності. Але це незвичний рік, і закінчується він теж незвично", – сказала Огерта Манастірліу.

Додамо, станом на 23 грудня в Албанії зафіксували 54 317 випадків COVID-19 (летальних – 1 117).

Статистика на 23 грудня worldometers.info

Нові випадки, виявлені за добу worldometers.info

Динаміка летальних випадків worldometers.info

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