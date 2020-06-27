Coca Cola приєдналася до бойкоту Facebook і інших соцмереж через расизм

Coca Cola приєдналася до бойкоту Facebook, Instagram, YouTube, Twitter та інших соціальних мереж, обвинувачених в недостатніх зусиллях по боротьбі з наявністю ненависницького і расистського контенту на своїх платформах.

Як пише La Repubblica, американський гігант заявив, що припинить всю свою цифрову рекламу, принаймні, на місяць, починаючи з 1 липня.

Coca Cola вирішила не рекламувати свою продукцію в соцмережах, тому що вони не протидіють расизму своїх користувачів.

"У світі немає місця расизму і немає місця расизму в соціальних мережах", – заявив президент і виконавчий директор компанії Джеймс Квінсі.

Він закликав соцмережі до більшої надійності та прозорості.

Раніше до бойкоту під гаслом Stop Hate for Profit ("Зупиніть отримання прибутку за ненависть") приєдналися такі компанії як Honda, Unilever, Verizon, Patagonia, North Face і інші.

Facebook визнав, що його модерація не є досконалою, але стверджує, що домігся значного прогресу в видаленні невідповідного контенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецька автомобільна компанія Audi вирішила про розрив рекламного контракту з російською телеведучою Ксенією Собчак через расизм.