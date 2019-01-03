CNN ''повернув'' Україні місто в Криму

Телеканал CNN виправив публікацію, у якій місто Сімферополь в анексованому Криму було назване "російським".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба посольства України у США.

"Після оперативного звернення Посольства України у США та закликів від української й іноземної аудиторій американський телеканал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського міста Сімферополь до Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

ТСН

У виправленому тексті, зокрема, зазначено, що "ця публікація була оновлена, щоб прояснити, що Сімферополь – місто на Кримському півострові, регіон, який оскаржується після того, як Росія анексувала його в України в 2014 році".

У свою чергу посольство України у США висловило подяку команді американського каналу за своєчасну реакцію і взаємодію, "яка стала на шляху чергових спроб поширення дезінформації російськими офіційними структурами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Посольство України у Вашингтоні закликало телерадіокомпанію зі США CNN ретельніше ставиться до своєї роботи і не підігравати Росії.