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CNN ''повернув'' Україні місто в Криму

1.3тЧитати матеріал російською

Телеканал CNN виправив публікацію, у якій місто Сімферополь в анексованому Криму було назване "російським".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба посольства України у США.

"Після оперативного звернення Посольства України у США та закликів від української й іноземної аудиторій американський телеканал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського міста Сімферополь до Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

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CNN ''повернув'' Україні місто в Криму

ТСН

У виправленому тексті, зокрема, зазначено, що "ця публікація була оновлена, щоб прояснити, що Сімферополь – місто на Кримському півострові, регіон, який оскаржується після того, як Росія анексувала його в України в 2014 році".

У свою чергу посольство України у США висловило подяку команді американського каналу за своєчасну реакцію і взаємодію, "яка стала на шляху чергових спроб поширення дезінформації російськими офіційними структурами".

CNN ''повернув'' Україні місто в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Посольство України у Вашингтоні закликало телерадіокомпанію зі США CNN ретельніше ставиться до своєї роботи і не підігравати Росії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Семенов Александр
Семенов Александр
Фсё инцидент исчерпан!!! Чубаки опять пэрэмоглы !!! Москали опять выкусили!!! Симферополь теперь "цэукрайина" , В Симферополе правда не в курсах ,ну то такэ.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Семенов Александр,ебать ты даун или пиши на русском или на украинском языке,а-то люди козлиного языка не понимают,кроме твоих земляков с Козлостана.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Кастрюли, узбагойтесь! Ну хотите я верну вам Воронеж? Есть знакомый хакер, подпишет на гугл-картах.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Ivanov Valeriy,как ты вернёшь Воронеж,царь тебе не разрешит,а где же будут падать хвалёные "сверхзвуковые ракеты" сделанные на рассеи.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Опять обоз всё перекручивает!!!!!!!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ранее фотография содержала подпись: «Симферополь, Россия». В связи с этим к телеканалу в Twitter обратилось украинское посольство в Вашингтоне. «Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и отбирать контент. Симферополь — украинский город на Крымском полуострове», — указывала дипмиссия в Twitter.Теперь снимок города подписан как «СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ».
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