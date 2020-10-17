Обивателі не забули, що в разі захворювання в їх розпорядженні не виявиться ні вертольота, ні чудової сиворотки. Словом, Трамп успішно продемонстрував, що вирішив проблему небезпечного вірусу тільки для себе, але не для інших

Згідно з даними останнього опитування The Guardian і компанії Opinium Research від 13 жовтня, відрив висунутого Демократичною партією кандидата Джо Байдена від його суперника, чинного президента США республіканця Дональда Трампа в передвиборній гонці збільшився до рекордних 17 процентних пунктів. Віддати свій голос за Байдена зараз готові 57% американців, тоді як 40% збираються підтримати нинішнього главу держави, пише Ксенія Кирилова для dsnews.ua.

Провал супермена

Тим часом Трамп продемонстрував результати свого чудодійно швидкого зцілення від ковіда-19, виступивши перед прихильниками на мітингу у Флориді. Президент пританцьовував, кидав маски в натовп під акомпанемент патріотичних пісень, обіцяв розцілувати всіх присутніх і порівнював себе з суперменом. Все це, очевидно, повинно було підняти його рейтинг в очах виборців, однак, як показує статистика, не привело до зростання популярності ні в одному з штатів, що "коливаються", голосування в яких і визначить результат виборів.

Трамп пустився в танок для широких мас

Подібна реакція виборців, втім, була цілком передбачувана. У той час як сам Трамп і його політтехнологи, очевидно, робили ставку на демонстрацію сили і харизми президента, створюючи йому образ "брутального мачо" і "переможця вірусу", для тієї нечисленної частини виборців, яка ще не визначилася з уподобаннями, в першу чергу важливі фактори, що стосуються їхнього особистого благополуччя. Бравий вигляд Трампа, безумовно, зробив належне вплив на його прихильників і зміцнив їх "бойовий дух", однак для неполітизованою частини суспільства набагато важливіше, як президент США збирається вирішувати саме їх, а не свої особисті проблеми.

Виходячи з цього, в поведінці Трампа вони побачили як нездатність впоратися із загрозою пандемії – тобто захистити від вірусу себе і своє найближче оточення (а значить, і всю країну) – так і зневагу до їх здоров'ю, яку продемонстрував Трамп, піддаючи своїх прихильників ризику зараження і применшуючи небезпеку хвороби. На відміну від переконаних прихильників президента, рядові обивателі не забули, що в разі захворювання в їх розпорядженні не виявиться ні вертольота, ні чудової сироватки. Словом, Трамп успішно продемонстрував, що вирішив проблему небезпечного вірусу тільки для себе, але не для інших.

Втім, якщо адміністрації Трампа вдасться домогтися від Росії продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), термін дії якого закінчується в лютому 2021 року, це може трохи додати йому популярності, оскільки безпосередньо стосується питань безпеки. Страх ядерної війни в американському суспільстві досить сильний, а загострення міжнародного становища – це одна з головних претензій демократів до Трампу. Однак навіть в цьому випадку сумнівно, що діючий президент зможе подолати розрив з суперником. Втім, це зовсім не обов'язково означатиме його програш.

Моральне обличчя

А ось скандал, що раніше пролунав, пов'язаний з оприлюдненням податкових декларацій Трампа, не чинив істотного ефекту на рейтинги. У всякому разі, він не привів до різкого падіння підтримки Трампа, як того, очевидно, очікували демократи. Як зазначає The New York Times, Трамп не платив прибутковий податок протягом 10 з попередніх 15 років, а в перші два роки президентства платив всього 750 доларів. Однак ця інформація стосується в першу чергу етичної характеристики кандидата Трампа і не впливає на безпеку або благополуччя його виборців.

Для тих, хто і так не підтримував главу Білого дому, наведені цифри стали, зрозуміло, ще одним доказом його "злочинних нахилів". Ті ж, хто підтримує його, або вже давно погодилися піти на етичні компроміси заради збереження більш важливих з їх точки зору "старих консервативних цінностей", або в принципі не переймаються моральними питаннями і дивляться на речі більш прагматичним. До того ж не варто забувати, що більшість представників "ядерного" електорату Трампа просто не вірить ліберальній пресі і апріорі вважає демократів більш корумпованими. При цьому для далеких від політики обивателів оприлюднена інформація не представляє особливого інтересу.

Розкидання масок під патріотичні пісні - елемент виборчої технології

Втім, схожий скандал, ініційований республіканцями щодо сина суперника Трампа Хантера Байдена і його відносин з українською компанією Burisma, знову набирає обертів в американській пресі, здатний вплинути на прихильників Джо Байдена сильніше, ніж "податковий скандал" – на прихильників Трампа. Щоб зрозуміти цей феномен, важливо звернути увагу на зміну цінностей американського суспільства, що відбувалися в останні десятиліття.

Нова етика

Класичний американський капіталізм ніколи не був особливо соціально орієнтованим, проте значною мірою обмежувався не лише законом, а й неписаними правилами ділової порядності, що були основою старої пуританської етики. Однак природне відмирання цієї етики в поєднанні із завершенням об'єднуваною націю Холодної війни призвело до того, що у багатьох людей не залишилося ідеологічного стимулу для дотримання етичних норм. В результаті досягнення "американської мрії" все більше перетворювалося в банальний соціал-дарвінізм, вже не обмежений мораллю. При цьому виразників такого підходу можна зустріти як серед республіканців, так і серед демократів, а звичка останніх апелювати до цінностей на цьому тлі сприймається їх противниками як відверте лицемірство.

Ці тенденції призвели до того, що за останні десятиліття рівень нездорової конкуренції в суспільстві призвів до різкого зростання психологічних проблем американців і навіть до зниження ефективності роботи бізнесу та держорганів, викликаного токсичністю робочої атмосфери. Так, за даними дослідження американської корпорації RAND, майже кожен п'ятий американський працівник піддається впливу ворожого або загрозливого соціального середовища на роботі.

Соціологи з тривогою відзначають зростання атомізації суспільства, якому не змогли протистояти навіть звична для американців культура волонтерства та благодійництва. У 2019 газета The Nation відзначала, що самогубства перетворилися в Америці в справжню епідемію, а за даними соціологічних досліджень, їх кількість збільшилася на чверть за останні 15 років. При цьому вчені відзначають, що дана тенденція пов'язана багато в чому не стільки з економічними, скільки з соціальними причинами.

В результаті на противагу лякаючій тенденції в американських університетах стала формуватися нова етика, яка проголошує основою щасливого життя особистості і суспільства співчуття, альтруїзм, подяку і т.д. Судячи з численних застережень викладачів, подібний підхід сприймається в сучасному світі досить скептично, однак попри це все більше молоді вживає нову етику. Звичайно, що починається мода на повернення гуманістичних цінностей супроводжується крайнощами на кшталт зростання радикально лівих ідей, руху BLM і новоявлених навчань на кшталт "критичної расової теорії". Однак описувана тенденція не зводиться тільки до расових питань і екстремістським проявам, і відображає більш широкий запит молодої частини суспільства на справедливість, гуманізм і мораль.

При цьому американська університетська професура, яка є провідником етичних концепцій, так само як її студенти – це майже поголовно електорат Демократичної партії, і для цих людей моральне обличчя кандидата в президенти має важливе значення. Сьогодні їх не влаштовує ні культ жорсткої сили і ура-патріотизму, який проповідується Трампом, ні лицемірство традиційного демократичного істеблішменту і фінансових еліт. І незалежно від того, хто переможе на виборах в цей раз, Сполученим Штатам ще доведеться зіткнутися з наслідками "війни поколінь".