Как было отмечено в предыдущем посте, Гитлер не знал точной даты планировавшегося Сталиным нападения на Германию. Но Гитлер был определенно информирован о том, что советское нападение готовится, и что оно может состояться "в любой момент". Стоило ли Гитлеру опасаться такого нападения? Что именно германское руководство знало о непосредственно военной стороне готовившейся сталинской атаки, о силах и средствах советских войск, нацеленных на вторжение в Германию и подконтрольную Германии Европу?

Этот вопрос представляется актуальным и сегодня, почти восемь десятилетий спустя после начала германо-советской войны, поскольку не только пропаганда в СССР, но даже и некоторые современные историки по-прежнему утверждают, что никакой существенной информацией о планировавшемся Сталиным нападении германское руководство якобы не обладало и потому воспринимало военные приготовления СССР лишь как "абстрактную потенциальную угрозу", а "подготовка "Восточного похода" совершенно не была связана с ощущением "непосредственной опасности, исходившей от Красной Армии"". Вот как, например, это решительно утверждает известный историк М.Мельтюхов в своей работе 2007 г. (!):

В связи со всем вышесказанным возникает вопрос, не было ли германское нападение на СССР в таком случае "превентивной войной", как об этом заявляла германская пропаганда. Поскольку превентивная война — это "военные действия, предпринимаемые для упреждения действий противника, готового к нападению или уже начавшего таковое, путем собственного наступления"{142}, она возможна только в случае, когда осуществляющая их сторона знает о намерениях противника. Однако германские документы свидетельствуют, что в Берлине воспринимали СССР лишь как абстрактную потенциальную угрозу, а подготовка "Восточного похода" совершенно не была связана с ощущением "непосредственной опасности, исходящей от Красной Армии"{143}. Германское командование знало о переброске дополнительных сил в западные округа СССР, но расценивало эти действия как оборонительную реакцию на обнаруженное развертывание вермахта. Группировка Красной Армии оценивалась как оборонительная, и никаких серьезных наступательных действий со стороны Советского Союза летом 1941 г. не предполагалось{144}. Поэтому сторонники тезиса о "превентивной войне" Германии против СССР попадают в глупое положение, пытаясь доказать, что Гитлер решил сорвать советское нападение, о подготовке которого он на деле ничего не знал.

К сожалению, советская разведка не смогла представить в Кремль доказательства того, что Германия летом 1941 г. нападет на СССР. Советское руководство знало о наличии довольно крупной группировки вермахта у западных границ СССР, но не опасалось скорого германского нападения, считая, что Германия, связанная войной с Англией, будет продолжать наступление на Ближнем Востоке или попытается высадиться на Британские острова, а не начнет войну на два фронта{145}. Поскольку ни Германия, ни СССР не рассчитывали на нападение противника летом 1941 г., значит, и тезис о "превентивных" действиях неприменим ни к кому из них. В этом случае версия о "превентивной войне" вообще не имеет ничего общего с исторической наукой, а является чисто пропагандистским тезисом Гитлера для оправдания германской агрессии. В результате того, что в своих расчетах стороны исходили из разных сроков начала войны, германскому командованию в силу случайного стечения обстоятельств удалось упредить советские войска в завершении развертывания и тем самым создать благоприятные условия для захвата стратегической инициативы в начале войны.

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В предыдущем посте были приведены не только выдержки из документов, обнародованных германскими властями 22 июня 1941 г. и содержащих многочисленные свидетельства из самых разных сфер – от идеологической, пропагандистской, дипломатической до разведывательной, диверсионной, непосредственно военной – подготовки сталинским режимом нападения на Германию, но и цитаты из выступлений и писем самого Гитлера, демонстрирующие, насколько серьезно он воспринимал нараставшую для него советскую угрозу.

С чисто военной точки зрения из процитированных документов наибольший интерес представляет доклад Верховного командования вермахта, подписанный начальником ОКВ Кейтелем и распространенный германским МИДом в 6 утра 22 июня 1941 г. в качестве приложения к ноте германского правительства, объявлявшей СССР войну. Ниже приводятся выдержки из указанного доклада.

Доклад Верховного командования вермахта германскому правительству о сосредоточении советских войск против Германии

№00 ПО а/41 с. ком., 13 января 1941 г.

После того, как уже осенью прошлого года отдельные самолеты СССР перелетали демаркационную линию на запад на небольшой высоте, Верховное командование Вермахта сообщает, что недавно, 10.01.1941 г., около Войцеховице чужая машина проникла глубоко внутрь германской территории. Высота полета около 1200 метров. Форма и знаки без сомнения показывали, что это был самолет СССР. Верховное командование Вермахта пока еще не будет принимать мер противодействия, однако оно отдало приказ каждый раз доносить о возможных дальнейших нарушениях границы. Министерство иностранных дел Германии будет соответствующим образом осведомлено командованием.

Начальник Верховного командования Вермахта

По поручению: подписано Варлимонт

№ 00 369а/41 с. ком., 1 марта 1941 г.

Верховное командование Вермахта сообщает, что в январе и феврале снова, помимо случая, установленного в сообщении от 13.01.1941, в различных местах демаркационной линии произошли советские перелеты границы. Донесения имеются особенно из местности, расположенной на восток от Холма, и из Остроленки. Так как в этой местности Буг особенно отчетливо разграничивает области германо-советских государственных интересов, а потому ориентировка в воздухе очень легка, Верховное командование Вермахта пришло к убеждению, что в нарушениях границы имеется сознательная провокация.

В связи с этим указываются и на известные Министерству иностранных дел Германии преисполненные ненавистью заявления советских офицеров о натянутости германо-советских отношений. Эти заявления подкрепляют антигерманскую пропаганду не только в советской армии, но и в русском народе.

Верховное командование Вермахта обращает внимание на серьезность могущих отсюда возникнуть последствий.

Германскому воздушному флоту приказано и теперь соблюдать крайнюю сдержанность.

Начальник Верховного командования Вермахта

По поручению: подписал Йодль.

№ 00 781а/11 с. ком., 23 апреля 1941 г.

Почти ежедневно поступающие донесения о дальнейших нарушениях границы советскими самолетами подтверждают сообщенное отношением от 01.03.1941 Министерству иностранных дел Германии мнение Верховного командования Вермахта, что здесь дело в сознательной провокации с советской стороны.

11.04.1941 два двухмоторных самолета типа СБ-2 пролетели на большой высоте над городом Бельц. 11.04.1941 были видны по одному самолету у Малкинии и у Остров-Мазовике. Точно также 14.04.1941 донесено об одном советском самолете над Лаугсцаргеном. Несколько самолетов перелетели 15.04.1941 демаркационную линию в районе Дынов — Лодзина — Лоско. В один день 17.04.1941 наблюдались над германской областью 8 самолетов, а именно по 4 у Дейменроде и Свиддерн, 19.04.1941 2 самолета над Малкинией и еще один на высоте 200 м (!) над Островице.

Помимо этого было донесено о ряде дальнейших самолетов, принадлежность которых из-за высоты полета не могла быть точно установлена. Однако, судя по направлению полета и согласно наблюдениям расположенных там германских частей, нет сомнения, что и в этом случае дело также заключается в нарушениях границы советскими самолетами.

Верховное командование Вермахта вынуждено признать, что постоянно возрастающее число нарушений может рассматриваться только как планомерное вторжение воздушных сил СССР на территорию Германии. Так как ввиду усиления войск по ту сторону германской восточной границы нужно будет усилить германские части, то следует особенно опасаться тяжелых в своих последствиях пограничных инцидентов. Распоряжения Верховного командования Вермахта о крайней сдержанности остаются несмотря на это в силе.

Начальник Верховного командования Вермахта

По поручению: подписал Йодль.

№ 00 805/41 с. ком., 6 мая 1941 г.

В дополнение к сообщению от 23.04.1941 Верховное командование Вермахта уведомляет, что теперь учащаются нарушения границы также и советскими солдатами в размерах, вызывающих опасения.

1. Уже в начале декабря 1940 г. между Ярославом и Сокалем в разных местах были замечены вооруженные офицеры и солдаты, которые очевидно систематически делали наблюдения в германо-советской пограничной полосе. В отдельных случаях были сделаны фотографические снимки. Не всегда можно было точно установить, имеем ли мы дело с советскими солдатами или с лицами советской таможенной охраны. Во всех случаях при приближении германских пограничных постов русским удавалось скрыться в густых зарослях.

2. За последнее время подобные наблюдения были сделаны у Смалодарзена, Каменчика, Тересполя и Кабуцы. В трех последних случаях это касается советских офицеров и солдат, которые пристали к германскому берегу Буга в моторной лодке и вслед за тем долгое время осматривали германскую пограничную полосу в полевые бинокли.

3. Ссылаясь на предварительное сообщение по телефону об обстреле обер-лейтенанта дивизионного штаба 291 пехотной дивизии Даллингера, Верховное командование Вермахта дополнительно сообщает в подлиннике подробное донесение АОК 18: "Обер-лейтенант резерва Даллингер, руководитель картографического отдела 291 пехотной дивизии, имел служебное поручение вместе с ефрейтором дивизионного картографического отдела Гиссеном обследовать и точно установить местности, которые находятся под наблюдением с земли и с русских вышек.

При выполнении этого поручения вблизи пограничной канавы обер-лейтенант Даллингер был 25.04.41 в 16 ч. 30 м. в местности к северо-востоку от Рамутгена обстрелян советским постом. Обер-лейтенант Даллингер и ефрейтор Гиссен немедленно укрылись, установили время и точное место нахождения и продолжали затем разведку, однако теперь в отдалении более чем в 100 м от границы. Одному находившемуся вблизи германскому пограничнику, обратившему внимание на выстрел, обер-лейтенант Даллингер сообщил о случившемся. Обер-лейтенант Даллингер, которому пограничная линия была точно известна, находился несомненно на германской территории. Точная зарисовка местности при сем прилагается".

На основании этих происшествий и в связи с постоянно увеличивающимся числом перелетов границы Верховное командование Вермахта приходит к убеждению, что советское командование систематически применяет все находящиеся в его распоряжении средства наблюдения.

Если распоряжение Верховного командования Вермахта о сохранении сдержанности и далее будет иметь силу, то Верховное командование Вермахта должно настойчиво указать на то, что при той степени напряженности, какая сейчас имеется, во всякое время могут возникнуть вооруженные столкновения и больших размеров.

Начальник Верховного командования Вермахта

По поручению: подписал Йодль.

№ 00 886/41 с. ком., 11 мая 1941 г.

Верховное командование Вермахта наблюдает в течение ряда месяцев все с большей тревогой за развитием сосредоточения советских боевых сил вдоль германской восточной границы.

По имеющимся здесь сообщениям, в начале войны 1939 г. в Европейской России находилось приблизительно 77 русских стрелковых дивизий, из коих немногим более половины находилось в западнорусском пограничном районе. После окончания польского похода эта цифра увеличилась до 114. Если Верховное командование Вермахта тогда видело известное основание этих мер при занятии почти без боя Восточной Польши русскими войсками, то после планомерного окончания этих операций оно с особым удивлением установило дальнейшее увеличение этой цифры до 121.

С начала этого года однако почти ежедневно поступали в Верховное командование Вермахта донесения со всех частей границы, которые в общей их оценке явили картину обширной концентрации войск на германской восточной границе. После перевозки стрелковых, моторизованных и танковых дивизий из азиатского района и Кавказа, особенно после заключения русско-японского пакта о ненападении, одно лишь число установленных стрелковых дивизий в Европейской России увеличилось к 01.05.1941 до 145. Из них 118 дивизий находились в германо-русском пограничном районе.

В танковых бригадах и танковых дивизиях это увеличивающееся подкрепление еще значительно показательнее. С начала года почти все моторизованные и танковые части находятся в Западной России, поскольку число их известно. К этому надо еще прибавить дальнейшие 20 кавалерийских дивизий и много парашютных батальонов.

Подобное же развитие замечается также и в русском воздушном флоте. С непрерывно возрастающим накоплением легких авиационных частей для подкрепления армии, быстрое увеличение вспомогательного персонала вблизи границы заставляет признать подготовку далеко проникающих внутрь Германии налетов сильных отрядов бомбовозов.

Кроме того, Верховное командование Вермахта вновь обращает внимание на повторяющиеся отзывы высших советских офицеров при тактических плановых играх и маневрах войск, открыто говорящие о скорой русской боевой инициативе.

Верховное командование Вермахта на основании этих фактов, в связи с постоянно сообщаемыми Министерству иностранных дел Германии нарушениями границы советскими самолетами и солдатами, пришло к убеждению, что практически равный мобилизации размер сосредоточения русских сил на германской восточной границе может быть истолкован только как подготовка русского наступления в широком размере. Опасность вооруженного столкновения находится в угрожающей близости.

Почти законченное сосредоточение армии предоставляет советскому правительству возможность свободного выбора момента начала наступательных действий. Соответствующие германские контрмеры поэтому являются неотложными.

Весьма преданный Вам подписал: Кейтель.

001 096а / 41 с. ком., 8 июня 1941 г.

В приложении 1 Верховное командование вермахта направляет сводку нарушений границы советскими самолетами с начала года. К сему следует заметить, что этот список ограничивается теми случаями, факты которых подтверждены с разных сторон. О числе происшедших нарушений границы сверх того сообщено уже в письме от 23.04.1941.

На указанные в письме от 06.05.1941 угрожающие последствия этих обстоятельств на германской восточной границе вновь обращается внимание с крайней настойчивостью.

Начальник Верховного командования Вермахта

По поручению: подписал Йодль.

Приложение 1. Сводка нарушений границы русскими самолетами и русскими солдатами

№ Время Место Примечания

1 10.01 Войцеховице Предположительно русский, 1 км вглубь страны

2 04.04 Белз

3 04.04 Белз 3000-4000 м высоты, двухмоторный, предположительно тип СБ-2

4 11.04 Малкиния Держался 1/2 часа над германской территорией

5 11.04 Острув-Мазовецка 3000 м высоты

6 14.04 Лаугсцарген Двухмоторный русский самолет

7 15.04 Дынув-Лодзина-Южное Леско Границу перелетело несколько самолетов

8 17.04 Дейменроде 4 самолета

9 17.04 Свидер 4 одномоторных моноплана кружили над Свиддерном на высоте 1000 м

10 19.04 Малкиния тип И-16 Рада; большая петля над мостом через Буг

11 19.04 Малкиния С востока через Малкинию на запад

12 19.04 Островиды 200 м высоты, загибая на Бачи, без знаков

13 26.04 Сувалки 5 русских на машине: 1 младший лейтенант, 1 сержант, 2 унтер-офицера, 1 рядовой, вооруженные пистолетами-пулеметами

14 16.04 Каменчик Моторная лодка с 6 лицами; предположительно делали фотоснимки

15 26.04 Смалодарзен 2 вооруженных русских солдата; наблюдали местность

16 27.04 Тересполь Моторная лодка с 7 лицами; офицеры исследовали немецкую пограничную местность

17 27.04 Кабуце Моторная лодка пристала к немецкому берегу Буга

18 07.05 Туран Одномоторный моноплан

19 09.05 Лык Двухмоторный самолет 2009.05 Корцев Знаки не были точно указаны

21 09.05 Саранаки Русский биплан на высоте 30 м

22 09.05 Радебы 3-4 километра над германской территорией

23 10.05 Саранаки Кружился 15 мин. над германской территорией; вероятно, сделаны снимки

24 10.05 Гранне 3 самолета, высота 1500 м

25 10.05 Веска Залет с восточного направления

26 10.05 Могельнице 1 самолет русской национальности

27 19.05 Друген 2 одномоторных самолета, 2 раза кружили над RAD лагерем

28 21.05 Граево Одномоторный глубокий моноплан на высоте 1000 м

29 24.05 Угниево (5 км восточнее Острова) 3 биплана

30 24.05 Гезимки-Позево 1 русский разведывательный самолет (1200-1500 м высоты)

31 24.05 Остров-Мец Вероятно, тот же самолет, что и в строке с порядковым № 30

32 26.05 Остров-Мец- Замбров 2 русских самолета, одномоторный глубокий моноплан с ясно видными советскими знаками (около 300 м высоты)

33 26.05 Замостье 1 русский моноплан

34 26.05 Войцеховицы-Остроленка-Замосць 1 самолет (моноплан, высота около 800 м); опознавательный знак СССР — красная звезда, был узнан

35 26.05 Нарев-Бав (11 часов 40 минут) 1 русский одноместный самолет (И-16) на высоте 2000 м, перелетел казармы, Войеце, Ково, вокзал Остроленки

36 26.05 Розан 1 одномоторный самолет на высоте 1500 м

37 26.05 Любичево (12 часов 01 минута) 1 русский истребитель одно-местный самолет (И-16) на малой высоте в направлении на лагерь Комарево (вероятно, та же машина, что и в строке с порядковым номером 34)

38 02.06 Вишниц 1 самолет (около 4000 м высоты), юго-восточнее Бяла-Подляски — Ломачи

39 02.06 Ниткен (15 км юго-восточнее Лариса) 1 самолет на высоте около 8000-9000м

40 05.06 Сарнаки 1 русский самолет, летевший с севера на большой высоте через Буг на Сарнаки (22 км северо-восток к Бельску-Подляски)

41 06.06 Говорове 2 русских биплана; вероятно, Р-5 или РЦ на высоте 500 м над Говорове — Остро-Мац — Уклиево

№212/41 с. ком. нач.,Берлин, 11 июня 1941 г.

Верховное командование Вермахта постоянно информировало германское правительство о том, насколько военная тактика Советской России в возрастающем размере приняла угрожающий характер. Хотя политическая тактика Советского Союза меняла характер, а выполнение договоров в хозяйственной области по существу никакого повода для обжалования не давало, однако теперь ясно выяснилось, что военные мероприятия Советского Союза определенно направлены к подготовке нападения на Германию.

Это положение дел, которое ведет к грандиозному сосредоточению Красной армии от Черного моря до Балтийского, выявляется в следующем:

К началу 1940 г. еще не существовало никаких опасений о неприкосновенности германской восточной границы. При ликвидации Польши Советский Союз проявил якобы дружественное отношение. Однако уже в начале 1940 г. поразило то обстоятельство, что Советский Союз начал сильно укреплять не только свою западную границу, что он не только образовал известную мертвую зону вдоль границы и начал перемещать промышленность вовнутрь страны, но и предпринял во все возрастающем размере усиление пограничных войск.

На 01.09.1939 в области к западу от линии Архангельск – Калинин – Полтава – Западный берег Крыма стояли: 44 стрелковых дивизии, 20 кавалерийских дивизий и 3 моторизованных и танковых корпуса.

Из-за польского похода Советский Союз до 28.11.1939 усилил эти войсковые части 47-ю дивизиями и моторизованными и танковыми бригадами до следующей численности: 76 стрелковых дивизий, 21 кавалерийская дивизия, 17 моторизованных и танковых бригад.

Несмотря на окончание польского похода усиление продолжалось в больших размерах. Так до 12.03.1940 прибавилось еще, по крайней мере, 16, однако, скорее всего, 25 дивизий и мотобригад. Общая численность советских сил в Западной пограничной полосе достигла поэтому в середине марта 1940 г. следующих размеров: 86-95 стрелковых дивизий, 22 дивизии кавалерии,

22 моторизованные и танковые бригады.

После того, как поначалу совместная работа германских и советских учреждений на границе прежней Польши протекала, по-видимому, удачно и гладко, зимой 1939/40 гг. стали все более учащаться серьезные инциденты (приложение 1).

Эти инциденты выявили определенную неприязнь и враждебное отношение к немцам со стороны советских пограничных войск. Это их поведение было совершенно необоснованным, так как с германской стороны явно выказывались мирные намерения и прилагались усилия к созданию мирного сожития на пограничной полосе. Тогда как германские нарушения границы всегда оказывались незначительными, нарушения границы с советской стороны были гораздо многочисленнее, несравненно более тяжелыми и часто имели последствием убитых на германской территории. Лишь после серьезных представлений германского правительства советские нарушения границы, по крайней мере временно, уменьшились.

При занятии балтийских государств Советской Россией была условлена договорами общая максимальная численность оккупационных сил в 70000 человек. Вначале эта численность не была даже достигнута. Так на 28.11.1939 численность оккупационной армии равнялась 53000, а на 01.02.1940 — 57500 человек. Оккупация проводилась без сопротивления. И в дальнейшем в ходе оккупации никогда не возникало положение, могущее дать с военной точки зрения оправдание для усиления численности советских оккупационных войск. Несмотря на это Советский Союз после того, как он полностью аннексировал эти три страны, начал занимать их территории чрезвычайно сильными военными частями всех родов войск. В начале лета 1940 г. оккупационные силы достигли в общей сложности приблизительно 250000 человек. В настоящее время на территории прежней Прибалтики стоят предположительно 650000 человек.

Дальнейшей тяжелой угрозой Германии явилось скопление значительных русских сил на русско-румынской границе, начавшееся в октябре 1940 г. Когда в сентябре 1940 г. обсуждалось впоследствии приведенное в исполнение намерение послать в Румынию германскую военную миссию согласно желанию тогдашнего румынского правительства, правительство СССР воспользовалось этим обстоятельством как предлогом для того, чтобы стянуть на румынской границе в Бессарабии и Буковине значительные сухопутные и воздушные силы и расположить их там. Задачей этих сил сначала было произвести давление на балканские государства, уменьшить этим германское влияние на Балканах и воспрепятствовать мирному проведению германских намерений на Балканах. После того, как выступление английских сил в Греции стало все более сильным, задача русских сил, стянутых на румынской границе, заключалась, очевидно, в том, чтобы принять участие в ставшем после переворота в Белграде 27 марта 1941 г. неминуемом вооруженном конфликте, быстрым натиском в западном направлении соединиться с югославскими войсками и отрезать германские силы на Балканах от их тыловых линий. Предпосылки для наступательных операций были созданы: близ границы были оборудованы аэродромы, устроены базы снабжения, подведены танковые части, усовершенствованы тыловые коммуникации, а в горах были созданы многочисленные приготовления для наступления через границу. Лишь благодаря быстрым и решительным успехам германского оружия планы эти были расстроены.

Красной нитью тянутся в течение 1940 г. и 1941 г. постоянные нарушения границ германского суверенитета со стороны советских воздушных сил. Лишь в мае 1941 г. советские самолеты перелетали германскую границу 27 раз. Также и нарушения границы советскими солдатами снова учащаются с начала 1941 г. и принимают нетерпимые формы.

Яркую картину чрезвычайного сосредоточения советских войск на западной границе дает следующая сводка данных из приложения 2:

01.09.39: 44 стрелковые дивизии, 20 кавалерийских дивизий, 3 моторизованных и танковых корпуса (итого около 70 дивизий);

28.11.39: 76 стрелковые дивизии, 21 кавалерийская дивизия, 17 моторизованных и танковых бригад (итого около 106 дивизий);

01.05.41: 118 стрелковых дивизий, 20 кавалерийских дивизий, 40 моторизованных и танковых бригад (итого около 158 дивизий).

Ввиду такого усиления сил Красной армии Верховное командование Вермахта было вынуждено постепенно перебросить значительные силы на германскую восточную границу. Эта перегруппировка была вызвана исключительно угрожающим продвижением советских войск.

Угрозе, заключающейся для Германии в мобилизации советской армии, соответствует также и воспитываемый в ней враждебный к Германии дух, который разжигается и постоянно поддерживается враждебной пропагандой. Об этом имеются бесчисленные сообщения также и со стороны дружественных и нейтральных наблюдателей.

Из пункта VI приложения 2 вытекает, что мобилизация Красной армии в главных чертах может считаться законченной. Ибо из общего числа 170 строевых дивизий, 33 кавалерийских дивизий,

46 моторизованных и танковых бригад в Западной пограничной полосе находятся: 118 стрелковых дивизий, 20 кавалерийских дивизий, 40 моторизованных и танковых бригад; в остальной же Европейской России дислоцированы только 27 стрелковых дивизий, 5 кавалерийских дивизий, 1 моторизованная и танковая бригада; а на Дальнем Востоке имеются всего лишь 25 стрелковых дивизий, 8 кавалерийских дивизий, 5 моторизованных и танковых бригад.

Следовательно, получается такая картина, что русская мобилизация все ближе придвигается к границе. Отдельные части военных сил и авиации развернули свои фронты, расположенные вблизи границы, а аэродромы заняты сильными отрядами авиационных сил. Разведывательная деятельность заметно усилилась и частью производилась высшими офицерами с большими штабами.

Все эти факты вместе с развитым в русской армии стремлением к уничтожению Германии заставляют прийти к заключению, что Советский Союз готовится в любой, кажущийся ему подходящим момент, перейти в наступление против Германии.

Начальник Верховного командования Вермахта подписал Кейтель

№001161/41 с. ком., Берлин, 20 июня 1941 г.

17 июня 1941 г. в 8 ч. 25 м. вооруженные русские солдаты перешли русскую границу в пределах германского VI армейского корпуса восточнее Роминтенской пустоши вблизи Эйжерижки (15 км западнее Кальварии) и, проводя разведку, прошли по германской территории. Когда германские часовые открыли огонь по русским солдатам, последние скрылись. После короткой перестрелки русские отошли обратно на свою территорию.

Этот инцидент вместе с особенно массированным сосредоточением советских сил против Восточной Пруссии является новым симптомом провокационных намерений Советской России.

С 11 июня cero года в одном лишь пограничном районе Сувалки — Мемель были явно установлены нами 20 пехотных дивизий, 2 танковые дивизии и 5 танковых бригад. В далеко выступающую на запад дугу вокруг Белостока стянуты 19 пехотных дивизий, 7 кавалерийских дивизий, 1 танковая дивизия и 5 танковых бригад. В тылу у Барановичей сосредоточена запасная армия из 10 пехотных дивизий и 2 танковых бригад.

Из этого вытекает, что огромные советские военные силы, разделенные на 4 армии, включают

49 пехотных дивизий, среди которых имеется большое число моторизованных, 3 танковые дивизии, 12 танковые бригады и 7 кавалерийских дивизий, которые в любой момент могут быть направлены в наступление с востока и юго-востока против Восточной Пруссии и против района в устьях Буга и Нарева севернее Варшавы.

Такое нападение, по имеющимся сведениям о концентрации на советских аэродромах к северу от Припятских болот, может быть поддержано почти 2000 самолетов.

О том, что и на всем остальном Восточном фронте советские силы сосредоточены подобным же, хотя и не столь ярко выраженным образом, было подробно сообщено Министерству иностранных дел Германии уже 11 мая. В последние недели картина положения сосредоточения советских войск изменилась лишь настолько, что в Южной Бессарабии сосредоточены исключительно мобильные силы (танковые дивизии и бригады, а также моторизованные и кавалерийские дивизии), что прямо дает повод к заключению о наступательных намерениях.

В заключении Верховное командование Вермахта должно заметить, что такое военное положение по отношению к государству, с которым заключен дружеский договор, является уникальным в своем роде.

Не может быть никакого сомнения в том, что Советская Россия рассматривает этот договор в течение месяцев в качестве прикрытия, за которым она может безопасно осуществлять в интересах Англии величайшее в ее истории сосредоточение военных сил против Германии.

Безопасность германского государства требует немедленного устранения этой угрожающей опасности.

Начальник Верховного командования Вермахта по поручению: подписано: Йодль

Приложение 1. Пограничные инциденты зимой 1939/1940 гг.

Общую картину нараставшего сосредоточения советских войск в приграничных районах дает таблица 1, составленная по данным Приложения 2 Доклада ОКВ.

Таблица 1. Обзор усиления Красной Армии. Число дивизий с 01.09.1939 по 01.05.1941

Примечания:

- Западная приграничная область – территория СССР к западу от линии Архангельск – Калинин – Полтава – западный берег Крыма;

- танковые корпуса, указанные в оригинале Доклада по состоянию на 01.09.1939, переведены в танковые бригады по формуле "один танковый корпус = 4 танковые бригады";

- танковые, моторизованные, механизированные бригады по состоянию на другие даты переведены в танковые дивизии по формуле "две танковые бригады = 1 танковая дивизия".

По данным немецкой разведки, с 1 сентября 1939 г. по 1 мая 1941 г. общее число советских дивизий в Западной приграничной области СССР было увеличено в 2,3 раза, в том числе стрелковых – в 2,7 раза, а танковых, моторизованных, механизированных – в 3,3 раза. Такая концентрация вооруженных сил на западе СССР была обеспечена как за счет увеличения общего числа дивизий, сформированных в СССР (со 152 до 227, т.е. на 75 дивизий), так и за за счет передислокации значительного числа войск из других районов страны на запад. Так, общее число дивизий в остальной части Европейской России было уменьшено на 10 (с 43 до 33 дивизий), кроме того практически все танковые и механизированные дивизии были переброшены на запад.

Таблица 2. Структура размещения советских дивизий по районам страны, %

В результате гигантского перемещения войск в Западной приграничной области на 1 мая 1941 г. оказались сконцентрированными 70% всех дивизий СССР (по сравнению с 46% на 1 сентября 1939 г.), в том числе 87% танковых, моторизированных и механизированных дивизий (по сравнению с 43% на 1 сентября 1939 г.).

Таблица 3. Структура советских дивизий, дислоцированных в разных районах страны, по родам войск, %

Более того, в структуре советских войск, дислоцированных в Западной приграничной области, резко возрос удельный вес танковых и механизированных дивизий за счет заметного сокращения удельного веса кавалерийских. Ударная сила размещенных там войск резко возросла.

Такие грандиозные изменения в советских войсках (увеличение их численности, передислокация вплотную к границам Германии и ее союзников, изменение их структуры в пользу ударных соединений) не остались незамеченными немецкой разведкой. Как показывают донесения ОКВ, они позволили сделать германскому руководству бесспорный вывод о подготовке Сталиным сокрушительного удара, который тот мог нанести по Германии "в любой момент".

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