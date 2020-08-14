События в Беларуси развиваются стремительно, и вряд ли где-то, включая Минск, есть представление, чем закончатся президентские выборы-2020. Независимые экзитполы говорят о победе Светланы Тихоновской, а ЦИК РБ называет лидером по голосам Александра Лукашенко. На улицах белорусских городов который день не утихают протестные акции, а власти обвиняют во всем провокаторов из других стран. Российские политики, с радостью забыв о продолжающихся протестах в Хабаровском крае, рассуждают, что Александра Лукашенко ждёт судьба Чаушеску или Каддафи, а европейские – заявляют о серьёзной обеспокоенности.

К чему это всё

Сценариев много, но, по большому счёту, они сводятся к двум. Первый сценарий гласит, что Лукашенко останется у власти, но будет вынужден интегрировать Беларусь в Союзное государство. Это произойдёт ввиду охлаждения отношений с Западом из-за недемократических выборов и жёсткого подавления силовиками народных протестов. По второму сценарию, белорусская революция обернётся "русской весной". Россия запустит в Беларуси "украинский сценарий", страну ждёт оккупация, если "повезёт", то лишь частичная с созданием одной или нескольких "народных республик" по типу "Л/ДНР", и партизанская война.

Момент упущен

В недавнем интервью Дмитрию Гордону Александр Лукашенко, рассуждая об интеграции Беларуси и России сказал: "Я заведующим складом не буду". По его мнению, момент для создания Союзного государства упущен, и даже если президент даст добро, белорусы будут против. "Если бы я даже согласился на объединение на самых выгодных условиях, в Беларуси бы на это не согласились. <…> Это было возможно 20 лет назад, сейчас — нет", – сказал он. Президент Беларуси даже в шаге от пропасти остаётся "политической кокеткой", которая говорит, что "нет, не согласны", но тут же забрасывает удочку о "выгодных условиях".

Если рассматривать первый сценарий, становится понятно, что России выгодна дестабилизация Беларуси, ведь Запад будет вынужден отреагировать на жёсткие разгоны протестующих. Как только будут введены новые санкции против "последнего диктатора Европы", как называют Лукашенко, Владимир Путин начнёт диктовать Александру Григорьевичу условия, в том числе по созданию Союзного государства, которое на бумаге существует с 1998 года. И тогда у белорусского президента не будет выбора — Владимир Путин станет президентом Союзного государства, как и планировал, а Лукашенко получит должность "завсклада".

Кстати, санкции могут и не применить, если будет доказан "российский след" в белорусских протестах, в наличии которого после задержания наёмников ЧВК "Вагнер" под Минском мало кто сомневается. Об этом уже заявил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс, который сказал: "Мы предложили создать в Европарламенте специальный комитет, который начал бы расследовать преступления ОМОНа в Беларуси, и данная инициатива уже поддержана множеством членов парламента ЕС. Также, если будут факты того, что среди ОМОНа в Беларуси есть представители российского ОМОНа, а такие факты уже появляются, то тогда, разговор будет совсем другой. И будет понятен разговор о санкциях против РФ за такие действия".

Сгорел сарай, гори и хата

В пользу второго сценария говорят слухи о создании так называемых народных республик на территории Беларуси: Гомельской, Могилёвской и Витебской. Ещё в январе 2020 года злые языки писали в одном из политических Telegram-каналов, что идею продвигает Бабич В.М., ныне первый заместитель Министра экономического развития РФ, а ранее, с 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь и Специальный представитель Президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. Якобы именно этот белорусский "Сурков-Козак" лоббировал силовой сценарий в отношении Александра Лукашенко, к которому он испытывает личную неприязнь.

К слову, о "народных республиках" на белорусских землях особо не было слышно до 10–11 августа 2020 года. Эту тему начали раскручивать только на днях. Оказалось, что у "Витебской Народной Республики" есть Telegram-канал, в котором 11 августа в 13:35 был написан следующий пост: "36 часов назад мы обратились к президенту России. К сожалению, на данный момент мы не видим подвижек, но всё-таки мы надеемся на ясность. В 2015 году Владимир Путин сказал: "Мы не бросаем своих людей и делаем всё, чтобы им помочь. Мы справимся с любыми проблемами". Разве мы чужие? Мы — русские и нам требуется помощь от России".

А уже в 22:07 в тот же день на сайте "Московский Комсомолец" вышла статья с заголовком "Константин Затулин: „Российское вторжение в Белоруссию было бы фантастической глупостью“". В ней первый зампредседатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассуждает на тему поста, опубликованного в неизвестном Telegram-канале с 500 подписчиков. В статье он назвал "Витебскую Народную Республику" провокацией, но не российского "разлива", а какого-то другого, порассуждал на тему событий на Юго-Востоке Украины в 2014 году и не исключил вариант силового вмешательства РФ в белорусский кризис.

Сценарий полной или частичной оккупации Беларуси Россией не стоит исключать. Да, он принесёт россиянам много бед, как и все геополитические манёвры Владимира Путина, которые давно перестали быть изящными. Новые санкции и изоляция на международной арене поставят крест на российской экономике, которая из-за падения цен и спроса на российские энергоресурсы пробила дно. Но, как говорится, сгорел сарай, гори и хата — после многочисленных попыток снять санкции Путин, очевидно, решил войти в учебники истории, как правитель, который отобрал "подарки от русского народа", раз не сумел "поднять страну с колен".

Ни дня без "украинского следа"

Ситуация с так называемой "Витебской Народной Республикой" особенно болезненна для Украины, ведь на нашей карте уже шестой год открытая рана — самопровозглашённые "ЛНР" и "ДНР" на оккупированных боевиками украинских землях. Однако 10–11 августа появились публикации, что якобы в этой истории прослеживается "украинский след". Некоторые "сливные бачки" написали, что за проектом стоят украинские силовики, ссылаясь на то, что только украинцы могут быть такими ватниками, а сами ватники ватниками быть не могут.

Эта история звучит не только цинично, но и неправдоподобно. История "Витебской Народной Республики" берёт своё начало, как минимум, с 2017 года. Именно тогда страница ВКонтакте под названием "Витебская Народная Республика" была занесена в республиканский список экстремистских материалов Беларуси согласно решению суда Октябрьского района г. Витебска от 5 октября 2017 года. В конце 2019 года был открыт одноименный Telegram-канал, который начал активно наполняться контентом 10–11 августа 2020 года — когда и появились первые публикации в СМИ.

Появление в 2017 году на горизонте так называемой "Витебской Народной Республики" вряд ли случайно. Отношения Александра Лукашенко и Владимира Путина всегда были непростыми, но в 2016–2017 годах достигли некоей точки невозврата. РФ отказывалась идти на уступки Беларуси в "нефтегазовом кризисе", в ответ Александр Лукашенко демонстративно проигнорировал саммиты ОДКБ и ЕАЭС, где Москва играла первую скрипку. ЕС снял часть санкций с Беларуси, и "Батька" решил повернуться к европейскому рынку "передом", а к российскому, ставшему неперспективным ввиду западных санкций – "задом".

К тому же, Александра Лукашенко не на шутку обеспокоили события в Украине — аннексия Крыма и оккупация Донбасса, ведь этот сценарий мог повториться и в Беларуси. В 2016 году он инициировал изменения в военную доктрину Беларуси со смещением акцента с внешних угроз к внутренним. В новой редакции появились такие знакомые нам сейчас понятия, как "гибридная война", "незаконное вооружённое формирование", "внутренний вооружённый конфликт", было предусмотрено использование военной силы не только во внешних, но и во внутренних конфликтах.

Чем всё закончится

По какому сценарию пойдёт Беларусь, увидим. Вполне вероятно, он будет гибридным — Москве, как мы знаем, фантазии не занимать. К тому же, Александр Лукашенко не раз демонстрировал умение выходить сухим из непростых ситуаций. Даже сейчас у него есть козыри — наёмники ЧВК "Вагнер", которые могут рассказать о том, чем на самом деле занимается Россия в Украине, Сирии и других странах.

В пользу сценария с "народными республиками" говорит карта. Витебская, Могилёвская и Гомельская области граничат с РФ, Витебская область соседствует с Латвией и Литвой, Гомельская – Украиной. Вырисовывается такой себе плацдарм для наступления на Украину и страны Балтии.

Однако, по всей видимости, в проект "Витебская Народная Республика" не инвестируют или не хотят пока его афишировать, ведь на Telegram-канале всего 500 подписчиков и ранее о нём не упоминали в медиа. Для сравнения, в Telegram-каналах NEXTA и NEXTA live, которые освещают события в Беларуси и подливают масла в огонь народного гнева, на момент написания статьи было около 800 тыс. и 1,8 млн подписчиков. Кстати, проект NEXTA стартовал тоже в 2017 году, о чем сказал руководитель редакции Роман Протасевич в интервью Дмитрию Гордону.

А вот в пользу сценария с санкциями Запада и активной интеграции России и Беларуси есть аргумент повесомее. Владимир Путин и Александр Лукашенко — два сапога пара. Если россияне увидят, что можно отстранить от власти президента, который управлял страной 26 лет, то повторят подвиг белорусов в 2024 году на президентских выборах в РФ — к тому времени Путин будет у власти 24 года. Независимо от личных симпатий, он не заинтересован в том, чтобы Лукашенко пошёл по стопам Каддафи или Чаушеску, ведь проторит дорогу на плаху не только себе.