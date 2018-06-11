Месседжи президента России Владимира Путина во время его, так называемой, прямой линии о тяжелых последствиях для украинской государственности в случае якобы возможных провокаций со стороны Украины на временно оккупированных Россией территориях, и тому подобное, имеют тройной смысл.

Во-первых, Владимир Путин дает четкий сигнал Украине и международному сообществу о том, что пока Россия вопреки международному, украинскому и российскому праву, будет насильственным способом продолжать оккупацию части Донецкой и Луганской областей. При этом, Россия, пользуясь беспринципностью украинской власти и руководителей западных стран, будет прилагать все усилия для того, чтобы миротворческие войска не были допущены на российско-украинскую границу. Это означает, что у России еще имеются значительные ресурсы не только для удержания украинских территорий, но и осуществления различных форм агрессий против суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Во-вторых, подобные месседжи Путина, являются актами международного информационного терроризма, направленными на запугивание граждан Украины, и украинского руководства, а также сочувствующего Украине мирового сообщества.

В-третьих, данные месседжи Путина свидетельствуют о том, что в ходе грядущего в России чемпионата мира по футболу, в кремле разрабатываются варианты сценариев различных провокаций, терактов, убийств лидеров террористов и оккупантов для приписывания всего этого СБУ, с целью "оправдания" очередного витка агрессии против Украины.

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Реальная угроза украинской государственности будет существовать до вступления в законную силу обвинительного приговора гаагского международного уголовного суда в отношении президента Владимира Путина и членов его кремлевской организованной преступной группировки по фактам аннексии Крыма, оккупации, развязывания и ведения агрессивной войны на востоке Украины. Это и есть формула окончательного завершения российской агрессии против Украины, о которой следует помнить.

Отвечая на вопросы переселенцев из Донбасса, которые находятся сейчас в РФ, Путин также отметил, что россияне и украинцы – это "практически один народ, у которого общее прошлое и будущее". Эту мантру Владимир Путин постоянно повторяет из года в год. Дело в том, что Владимир Путин сознательно считает, что основное население Украины это этнические русские, а самих этнических украинцев в Украине мало. Путин пришел к данному выводу на основании различной информации, поступавшей к нему в Кремль от различных агентов российских вражеских спецслужб в Украине.

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Поэтому сутью российской агрессии против Украины, это уничтожение украиноязычных граждан, руками русскоязычных граждан, при поддержке российских оккупационных войск, парамилитарных вооруженных формирований и российской пропаганды. Эта мантра в устах Владимира Путина, подтверждение того, что он полностью отрицает украинскую национальную идентичность и государственность, и считает Украину частью России.

Путин также сообщил, что пока не думал о возможном обмене главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. МИД Украины ранее не исключил такого обмена и отметил, что переговоры уже ведутся.

Сейчас Кремль пока еще не готов пойти на обмен Сенцова на Вышинского, поскольку для этого отсутствует необходимое давление со стороны международного сообщества.

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Напротив, длительный период стоимости нефти свыше 75 долларов за баррель (это одна из основных статей наполнения российского бюджета, которая фактически нивелировала санкционное сдерживание российской агрессии), будущий чемпионат мира по футболу, открытие моста в оккупированный Крым, попытки убийств российских журналистов в Киеве, являются стимулами для Владимира Путина по усилению российской агрессии против Украины. Поэтому, так же как и в случае с сочинской олимпиадой 2014 года, после чемпионата мира по футболу, Украине стоит готовиться к новым виткам российской агрессии.

Чтобы остановить российскую агрессию, украинское руководство совместно с представителями стран-гарантов территориальной целостности Украины должно приложить исчерпывающие усилия по переходу от юридически ничтожных, так называемых "минских соглашений", к легитимному будапештскому формату.