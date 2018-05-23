С вечера думаю про угрозу блокировки "букинга". Конечно, не заблокируют, запрещалки не хватит, но поручение от Минкультуры "рассмотреть возможность" – логичный шаг после Телеграма. Тот блокируют "типа по закону", а Букинг – уже по беспределу, от которого закон ничем не отличается.
Как и государство ничем не отличается от предпринимателя-неумехи, не способного за несколько лет создать работающий аналог "букинга", зато близкого к мединскому уху.
История с "букингом" снова показывает всю глупость власти, всю ее ископаемость и динозаврость. Запретить россиянам не просто заходить на сайт, а искать на нем отели в России. То есть люди не просто злые, они еще и глупые и не понимают, что такое невозможно.
Хотели бы поддерживать отечественного производителя – вариантов тьма. Спасали бы недавно вылетавший в трубу сайт "Островок". Развивали бы туризм и платили бы "букингу" за продвижение России. Способов выкинуть деньги на ветер множество, но выбран самый зловредный и тупой.
Хотя это опять же вред, который не коснется основного электората: тех, кто дальше пивной не ездит, для кого интернет – это "Одноклассники" с "Лентой.ру" (в лучшем случае), а Путин поэтому президент.
В общем, все у нас как обычно. И жизнь наша улучшается не благодаря государству, а вопреки. Все удобные сервисы последних лет, от такси до онлайн-банков, от поиска гостиниц до общения – все они были созданы помимо государства и зачастую при его противодействии. Как известно, когда у длинного динозавра уже съедали хвост, голова еще ни о чем не подозревала.
P.S. Минкульт опомнился: "ничто не угрожает работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации".
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