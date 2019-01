Чотири рази врізався у натовп: у Німеччині стався страшний "расистський" теракт

У місті Ботропі на заході Німеччини у ніч на вівторок, 1 січня, водій легкового автомобіля цілеспрямовано чотири рази наїхав на пішоходів, поранені п'ятеро осіб.

Про це повідомила поліція Мюнстера, яка розслідує подію. "Слідчі органи виходять із того, що мала місце цілеспрямована атака, можливо, пов'язана із ксенофобськими настроями водія", — цитує заяву DW. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У свою чергу міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Херберт Ройль заявив, що у чоловіка був "явний намір вбити іноземців".

За версією слідства, 50-річний водій із Ессена направив свій "Мерседес" срібного кольору на пішохода на під'їздах до центру Ботропу. Перехожому вдалося врятуватися.

Водій продовжив рух і повторив спробу наїзду в районі жвавої площі Берлінер Платц. Цього разу під колеса потрапила група щонайменше із чотирьох пішоходів, серед яких були громадяни Сирії та Афганістану. За даними поліції, декілька людей отримали важкі поранення.

Зупинити його автомобіль вдалося поліції в Ессені, чоловіка затримали до пред'явлення звинувачень. В Ессені він також намагався збити людей, котрі стояли на автобусній зупинці.

Загалом затриманий скоїв наїзд на людей у чотирьох місцях, поранивши п'ятьох, уточнили в поліції.

At least four injured in suspected racist attack after car ploughs into pedestrians in #Bottrop, Germany pic.twitter.com/s4yUuRSF9h