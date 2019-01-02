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Чотири рази врізався у натовп: у Німеччині стався страшний "расистський" теракт

17.4тЧитати матеріал російською

У місті Ботропі на заході Німеччини у ніч на вівторок, 1 січня, водій легкового автомобіля цілеспрямовано чотири рази наїхав на пішоходів, поранені п'ятеро осіб.

Про це повідомила поліція Мюнстера, яка розслідує подію. "Слідчі органи виходять із того, що мала місце цілеспрямована атака, можливо, пов'язана із ксенофобськими настроями водія", — цитує заяву DW. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У свою чергу міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Херберт Ройль заявив, що у чоловіка був "явний намір вбити іноземців".

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Чотири рази врізався у натовп: у Німеччині стався "расистський" теракт
Чотири рази врізався у натовп: у Німеччині стався "расистський" теракт

За версією слідства, 50-річний водій із Ессена направив свій "Мерседес" срібного кольору на пішохода на під'їздах до центру Ботропу. Перехожому вдалося врятуватися.

Водій продовжив рух і повторив спробу наїзду в районі жвавої площі Берлінер Платц. Цього разу під колеса потрапила група щонайменше із чотирьох пішоходів, серед яких були громадяни Сирії та Афганістану. За даними поліції, декілька людей отримали важкі поранення.

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Чотири рази врізався у натовп: у Німеччині стався "расистський" теракт

DPA

Чотири рази врізався у натовп: у Німеччині стався "расистський" теракт

DPA

Зупинити його автомобіль вдалося поліції в Ессені, чоловіка затримали до пред'явлення звинувачень. В Ессені він також намагався збити людей, котрі стояли на автобусній зупинці.

Загалом затриманий скоїв наїзд на людей у чотирьох місцях, поранивши п'ятьох, уточнили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Реклінгхаузен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) авто в'їхало в натовп на автобусній зупинці. За попередніми даними, одна людина загинула, травмовані 10 осіб у віці від 17 до 67 років.

Місце
Німеччина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А сидели бы в своей вонючей сирии или там на параше - и не было бы ничего! Эта сволочь из разного рода сирий - хуже кацапов! Хотя - куда еще хуже?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Сто процентов его свыни жопоголовые заиппли! Поэтому и поехал на толпу жопомоев!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Tapasenko 0leg, свыня - тебе кто хрюкать разрешил? Пшел в хлев, скот!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Сто процентов, что и здесь без кацапских пидаров не обошлось!
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