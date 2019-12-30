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30 грудня • оновлено в 10:47
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Чорногорію охопили "церковні" протести: РПЦ заявила про "цинічний удар"

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У Чорногорії через прийнятий закон про свободу віросповідання почалися масові протести місцевого населення з поліцією.

Про це в Twitter передає управління поліції країни.

Повідомляється, що протести почалися ввечері, 29 грудня в містах Подгоріца, Нікшич, Плужіне, Бієло-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тіват, Герцег-Нові. Ситуація в передмісті столиці країни виявилася особливо гострою.

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Поліція зазначила, що учасники мітингу перекрили дорогу в аеропорт, поваливши на дорогу дерево. Також протестувальники закидали поліцейських, що прибули на місце. Одного з силовиків з травмою голови доставили в лікарню.

"Швидким втручанням поліції прорвана блокада на трасі до аеропорту Подгоріца, рух відновлено. В ході акції поранення отримали чотири співробітники", – відмічено в повідомленні.

Протестуючі перекрили дорогу

Протестуючі перекрили дорогу

Twitter

Також в мережі з'явилося відео, на якому видно, як поліція намагається пробитися в соборний храм Воскресіння Христового в Подгориці. Всередині будівлі віруючі зібралися на вечірню службу.

Відзначимо, президент Чорногорії Міло Джуканович підписав закон про свободу віросповідання, прийнятий раніше парламентом країни. Згідно з документом, все релігійне майно, включаючи будівлі і землі, яке було побудовано або перебувало в державній власності до 1 грудня 1918 року, має бути повернуто у власність держави. Документ викликав протести опозиційного Демократичного фронту Чорногорії.

У РПЦ вже відреагували на прийнятий закон, назвавши його цинічним і розкольницьким.

"Закон про свободу віросповідання в Чорногорії, який передбачає вилучення власності Сербської православної церкви, виглядає цинічним ударом по церкви і підтримує розкол", – сказано в Патріаршому та Синодальному посланні Російської православної церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі назвали імена громадян Російської Федерації, які мали відношення до фінансування спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Чорногорія
Теги
релігія РПЦ церква
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Томосеки-то к православной вере каким боком? Их кроме группы турецкоподданных никто не признал!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Везде где РПЦ там кровь и убийства! Гнать гундяя ссаной тряпкой
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И вонючая паРРаша уже здесь! Скоты рюские - это не ваше дело! Это другая страна. Вас там нет - и слава богу!
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Pavlov Pavel, Долбо...б, при чём тут гундяев? Это сербская церковь. Кто таких как ты гамадрилов рожает.?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кацaп Кацaпыч, Так имущество у Гундяева забирают, как же он молчит? Имущество - самое больное место, а душа - это вторично.
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