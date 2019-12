Чорногорію охопили "церковні" протести: РПЦ заявила про "цинічний удар"

У Чорногорії через прийнятий закон про свободу віросповідання почалися масові протести місцевого населення з поліцією.

Про це в Twitter передає управління поліції країни.

Повідомляється, що протести почалися ввечері, 29 грудня в містах Подгоріца, Нікшич, Плужіне, Бієло-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тіват, Герцег-Нові. Ситуація в передмісті столиці країни виявилася особливо гострою.

Поліція зазначила, що учасники мітингу перекрили дорогу в аеропорт, поваливши на дорогу дерево. Також протестувальники закидали поліцейських, що прибули на місце. Одного з силовиків з травмою голови доставили в лікарню.

"Швидким втручанням поліції прорвана блокада на трасі до аеропорту Подгоріца, рух відновлено. В ході акції поранення отримали чотири співробітники", – відмічено в повідомленні.

Також в мережі з'явилося відео, на якому видно, як поліція намагається пробитися в соборний храм Воскресіння Христового в Подгориці. Всередині будівлі віруючі зібралися на вечірню службу.

Відзначимо, президент Чорногорії Міло Джуканович підписав закон про свободу віросповідання, прийнятий раніше парламентом країни. Згідно з документом, все релігійне майно, включаючи будівлі і землі, яке було побудовано або перебувало в державній власності до 1 грудня 1918 року, має бути повернуто у власність держави. Документ викликав протести опозиційного Демократичного фронту Чорногорії.

У РПЦ вже відреагували на прийнятий закон, назвавши його цинічним і розкольницьким.

"Закон про свободу віросповідання в Чорногорії, який передбачає вилучення власності Сербської православної церкви, виглядає цинічним ударом по церкви і підтримує розкол", – сказано в Патріаршому та Синодальному посланні Російської православної церкви.

