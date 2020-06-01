Чорногорія відкрила в'їзд для громадян зі 120 країн: чи пустять українців
Чорногорія, яка першою в Європі змогла повністю побороти коронавірус, дозволила прибуття і перебування в країні з 1 червня іноземцям із понад 120 держав.
Список оновив місцевий Інститут громадської охорони здоров'я. Відповідна інформація розміщена на його офіційному сайті.
Зокрема, до переліку потрапили країни, які відповідають встановленим епідеміологічним критеріям. Це низка держав Євросоюзу, Китай, країни Африки і Латинської Америки та інші.
Водночас Україна не входить до числа країн, громадяни якої можуть відвідати Чорногорію. Також у списку немає США і Росії.
Не потрапили в цей перелік і Північна Македонія та Ірландія, які ще донедавна вважалися безпечними. Оскільки в цих країнах 31 травня збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус.
Наголошується, що в’їзд до Чорногорії дозволяється, якщо кількість активних випадків зараження COVID-19 менша 25 на 100 000 жителів у країні, резидентом якої є громадянин, та в країні, з якої він в'їжджає до Чорногорії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чорногорія, незважаючи на пандемію коронавірусу, готувалася до відновлення туристичного сезону вже з 1 липня.
Згодом Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.
Уряд Чорногорії вирішив відкрити кордони для іноземців. Пускатимуть громадян країн, де низький рівень захворюваності.