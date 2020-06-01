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1 червня • оновлено в 10:42
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Чорногорія відкрила в'їзд для громадян зі 120 країн: чи пустять українців

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Чорногорія, яка першою в Європі змогла повністю побороти коронавірус, дозволила прибуття і перебування в країні з 1 червня іноземцям із понад 120 держав.

Список оновив місцевий Інститут громадської охорони здоров'я. Відповідна інформація розміщена на його офіційному сайті.

Зокрема, до переліку потрапили країни, які відповідають встановленим епідеміологічним критеріям. Це низка держав Євросоюзу, Китай, країни Африки і Латинської Америки та інші.

Чорногорія дозволила в'їзд іноземцям із понад 120 країн

Чорногорія дозволила в'їзд іноземцям із понад 120 країн

Водночас Україна не входить до числа країн, громадяни якої можуть відвідати Чорногорію. Також у списку немає США і Росії.

Не потрапили в цей перелік і Північна Македонія та Ірландія, які ще донедавна вважалися безпечними. Оскільки в цих країнах 31 травня збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Наголошується, що в’їзд до Чорногорії дозволяється, якщо кількість активних випадків зараження COVID-19 менша 25 на 100 000 жителів у країні, резидентом якої є громадянин, та в країні, з якої він в'їжджає до Чорногорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Чорногорія
Теги
вірус Подорожі Європою туризм
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