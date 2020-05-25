Чорногорія оголосила про відкриття кордонів: з яких країн пускатимуть
Уряд Чорногорії відкриє кордони для іноземців. Пускатимуть громадян країн, де низький рівень захворюваності.
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Заборона на в'їзд буде знята в перших числах червня, повідомляється у Twitter уряду країни.
Впускатимуть туристів із Хорватії, Словенії, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Албанії та Греції.
"Це простимулює наш туризм", – йдеться у повідомленні.
Усього в Чорногорії заразилися 324 людини, з яких 9 померли і 315 одужали. Населення країни становить майже 630 тисяч осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Чорногорія стала першою країною Європи, яка оголосила про перемогу над коронавірусом. У країні протягом 20 днів не фіксували нових випадків зараження.