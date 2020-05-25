Чорногорія оголосила про відкриття кордонів: з яких країн пускатимуть

Юрій Сергієнко Світ 22:43, 25.05.2020 Оновлено: 22:51, 25.05.2020

Уряд Чорногорії відкриє кордони для іноземців. Пускатимуть громадян країн, де низький рівень захворюваності.

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Заборона на в'їзд буде знята в перших числах червня, повідомляється у Twitter уряду країни.

Чорногорія з початку червня відкриє кордони для іноземців
twitter.com/MeGovernment

Впускатимуть туристів із Хорватії, Словенії, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Албанії та Греції.

"Це простимулює наш туризм", – йдеться у повідомленні.

Усього в Чорногорії заразилися 324 людини, з яких 9 померли і 315 одужали. Населення країни становить майже 630 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чорногорія стала першою країною Європи, яка оголосила про перемогу над коронавірусом. У країні протягом 20 днів не фіксували нових випадків зараження.

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