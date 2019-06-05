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"Чорнобиль" від HBO розворушив минуле: як виглядає зона відчуження у Білорусі

1.5тЧитати матеріал російською

На тлі сплеску популярності серіалу "Чорнобиль" від американського телеканалу HBO в мережі показали архівне відео з зоною відчуження у Білорусі.

Його відзняли у 2018 році журналісти "Радіо Свобода". Як відомо, 92 білоруські села на Поліссі були відселені в результаті аварії на ЧАЕС.

Жити і вести там господарську діяльність заборонено. Напіврозпад радіонуклідів, які там осіли, триває кілька тисяч років.

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Зона відчуження в Білорусі

Зона відчуження в Білорусі

Скріншот з відео

Тепер на цій території діє Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серіалі "Чорнобиль" від HBO, останній епізод якого вийшов 4 червня, помітили ще один серйозний ляп. Так, один із кадрів підписаний "Москва, березень, 1987". Користувачі заявили, що насправді сцена знята у Києві в районі станції метро "Театральна".

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Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
Білорусь
Тег
ЧАЕС
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