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Чорним морем пронісся величезний торнадо: руйнівну стихію зняли на відео

9.7т Читати матеріал російською

На Чорноморському узбережжі в північній частині Туреччини пронісся потужний смерч.

Про це повідомляє турецьке видання Güneş Gazetesi, публікуючи відповідне відео на YouTube-каналі. Уточнюється, що природне явище очевидці помітили вранці 15 липня. В результаті розгулу стихії ніхто не постраждав.

Торнадо підійшов на близьку відстань до берега в районі Чаталзейтин провінції Кастамону, але пляжу він не досяг, розчинившись над морем.

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Ілюстрація. Торнадо

Ілюстрація. Торнадо

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Одесі на пляжі Лузанівка між відпочивальниками пронісся смерч, що перелякало туристів. Явище встигли зняти на відео.

Раніше під Ужгородом очевидці зняли руйнівний вихор, який пролітав селом Сюрте. Ураган у сотень будівель зірвав дахи, а в деяких місцях у небо піднялися навіть паркани.

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Місце
Туреччина
Теги
видео Чорне море
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Сало Уронили
Сало Уронили
и шо он(торнадо;);))
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Сало Уронили
Сало Уронили
разрушил.даже боюсь спросить
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