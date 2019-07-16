Чорним морем пронісся величезний торнадо: руйнівну стихію зняли на відео

На Чорноморському узбережжі в північній частині Туреччини пронісся потужний смерч.
Про це повідомляє турецьке видання Güneş Gazetesi, публікуючи відповідне відео на YouTube-каналі. Уточнюється, що природне явище очевидці помітили вранці 15 липня. В результаті розгулу стихії ніхто не постраждав.
Торнадо підійшов на близьку відстань до берега в районі Чаталзейтин провінції Кастамону, але пляжу він не досяг, розчинившись над морем.
Ілюстрація. Торнадо
Соцмережі
sabah karadeniz üzerinde seyreden hortum ilçemizi selamladı 🌪🌪😳😳 pic.twitter.com/2swTfr8d8x- Çatalzeytin Belediyesi (@catalzeytinbld) July 15, 2019
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Одесі на пляжі Лузанівка між відпочивальниками пронісся смерч, що перелякало туристів. Явище встигли зняти на відео.
Раніше під Ужгородом очевидці зняли руйнівний вихор, який пролітав селом Сюрте. Ураган у сотень будівель зірвав дахи, а в деяких місцях у небо піднялися навіть паркани.
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