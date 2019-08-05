Чорне море перетворюється у "російське озеро": журналіст забив на сполох через експансію Москви

Події в Чорному морі, яке намагається окупувати Росія, вимагають невідкладної реакції з боку України, Туреччини і країн-членів НАТО.

Таку думку висловив журналіст Андрій Клименко у своїй статті для BSNews. За його словами, Чорне море майже перетворилося у "російське озеро".

"На російському порядку денному – подальша окупація українського морського шельфу і всієї виключної морської економічної зони України, витіснення НАТО з Чорного моря, підсадка на газову голку Туреччини і Болгарії та інші дії, про які йде мова", – впевнений він.

Чорне море у небезпеці "КП"

Клименко констатував, що традиційна зовнішня політика – і в Україні, і в її чорноморських сусідів, і в НАТО, і ЄС, - просто не встигає за цими подіями і потребує оновлення.

"Україна повинна запропонувати Туреччині ввести не тільки загальний контроль за справжністю інформації про порти призначення суден, що прямують із турецьких портів у Чорне море, а й встановити серйозну відповідальність за спотворення або фальсифікацію цієї інформації. Аналогічні дії повинні бути реалізовані спільно з Румунією, Болгарією та Грузією", – написав журналіст.

РФ перекрила вже п'ять районів Чорного моря

Автор упевнений, що треба знайти спільні рішення щодо протидії перетворенню Чорному моря у "російське озеро". "Знову нагадаємо цитату президента Ердогана: "Ми повинні виконати свій обов'язок як країни, яка виходить до Чорного моря. Якщо ми не вживемо заходів, історія нас не пробачить..." – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, морська авіація Збройних сил України провела масштабні навчання над Чорним морем, відпрацювавши сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій військ ВМС.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!