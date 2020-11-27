У "чорну п'ятницю" в світі масово порушували карантин. Фото "гонитви" за знижками

У день "чорної п'ятниці", 27 листопада, багато покупців з усього світу проігнорували правила карантину, введені у зв'язку з пандемією COVID-19, такі як масковий режим і соціальне дистанціювання.

Як пише Daily Mail US, загрозу коронавірусу проігнорували, зокрема, американці, вишикувавшись у величезні черги біля магазинів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, люди бігали через торгові центри Флориди, щоб першими дістатися до магазинів, а в Північній Кароліні та Нью-Йорку покупці юрмилися під магазинами навіть вночі.

Нічна чергу під GameStop у штаті Кентуккі Daily Mail US

Під магазином електроніки в передмісті Далласа, штат Техас Daily Mail US

Журналісти зазначили, що це відбувалося на тлі зростання кількості випадків COVID-19 і госпіталізацій.

При цьому багато магазинів, щоб обслужити більше людей, відкрилися о 5 ранку.

Штат Вірджинія Daily Mail US

Магазин комп'ютерних ігор в Тайсона, штат Вірджинія, рано вранці Daily Mail US

Деякі магазини перенесли свої знижки в інтернет, а також збільшили можливості самовивозу.

Штат Іллінойс Daily Mail US

Під магазином Walmart у Нью-Джерсі Daily Mail US

Національна федерація роздрібної торгівлі США прогнозує, що роздрібні продажі в святкові дні в країні виростуть на 3,6–5,2% (порівняно з 2019 роком) і складуть від 755,3 до 766,7 млрд доларів. Для порівняння, за останні п'ять років середньорічне зростання становило 2,5%.

Порушення карантину в Нью-Йорку Daily Mail US

Згідно з прогнозами компанії Adobe Analytics, обсяг продажів через інтернет в США в "чорну п'ятницю" складе 10 мільярдів доларів, що на 39% більше, ніж роком раніше.

Американці ночували під магазином електронних ігор в Північній Кароліні Daily Mail US

Черга під магазином електроніки в штаті Нью-Йорк:

Порушення карантину, а також курйозні випадки, спостерігали у Великобританії. Так, покупець розбив сотні пляшок із випивкою в Aldi:

У п'ятницю величезні черги зібралися в центрі Кардіффа, найбільшому місті та столиці Уельсу, пише WalesOnline.

Люди масово пішли до магазинів WalesOnline

Британці порушили карантин WalesOnline

Черги людей у Кардіффі зібралися не тільки біля магазинів, а й біля різдвяних атракціонів.

"Чорна п'ятниця" в Уельсі WalesOnline

Правоохоронці WalesOnline

Люди юрмилися на вулиці WalesOnline

Центр Кардіффа WalesOnline

Водночас більшість магазинів Англії, які продавали товари не першої необхідності, були закриті.

Центр Лондона Mirror

Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, в "чорну п'ятницю" багато киян знехтували безпекою в гонитві за знижками.