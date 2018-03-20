Чому Захід "слабо" привітав Путіна: експерт назвав справжню причину

Ігнорування лідерами Заходу перемоги Володимира Путіна на президентських виборах в Росії було обумовлено тим, що виборчий процес був несправжнім, і вибори не відповідали демократичним стандартам.

Про це повідомив екс-посол США в Україні, політичний аналітик Джон Хербст, передає "Укрінформ".

"Деякі лідери привітали, але їх не так вже й багато. Причина, чому інші не подзвонили, полягає в тому, що ці вибори не були справжніми", - сказав Гербст.

Він звернув увагу, що в дипломатичній практиці телефонні дзвінки з поздоровленнями з перемогою на виборах в основному здійснюються протягом доби після їх проведення.

Як повідомляв "Обозреватель", першими з перемогою Путіна привітали лідери так званих друзів Росії і невизнаних республік. Потім деякі представники Європи також приєдналися.

У той же час у Білому домі підкреслили, що Дональд Трамп не збирається вітати російського президента.