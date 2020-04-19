Чому від коронавірусу постраждали найбагатші країни світу: історик дав пояснення

Від пандемії коронавірусу страждають перш за все розвинені країни. Це пов'язано як з високим рівнем достатку населення, так і з щільностю його проживання.

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Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив російський історик Андрій Зубов. За його словами, у країнах першого світу досить велика частина населення похилого віку, а коронавірус небезпечний для старших вікових груп.

"В останні сто років з'явилася маса засобів для продовження життя. Безсмертя ніхто не винайшов, але життя можна продовжувати і старенькі люди, які б у колишні часи померли від тієї чи іншої хвороби, доживають до 90, а то і до 100 років. Таких людей багато якраз у багатих країнах. Бідні країни такої розкоші собі дозволити не можуть. Там люди вмирають молодими. У тій же Африці середній вік зовсім невисокий – 20-30 років. А в Європі він досягає 50-ти років. Так що старші вікові групи особливо піддаються коронавірусу і перебувають під ударом", – пояснив Зубов.

Друга ж причина, на його думку – скупченість населення. "Вона є і в бідних країнах, але поки коронавірус у них не розвинув свою руйнівну діяльність", – підкреслив історик.

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