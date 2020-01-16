"Чому Трамп не звільнив цю с*ку?!" З'ясувалися скандальні деталі стеження за експослинею Йованович

Партнери особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані влаштували цілодобове стеження за колишньою американською послинею в Україні Марі Йованович.
Деталі розширеної кампанії з'ясувалися після оприлюднення свідчень у справі про імпічмент Трампа, отриманих від американського бізнесмена українського походження, пов'язаного з Джуліані, – Лева Парнаса, пише Kyiv Post.
Наприклад, були надані текстові повідомлення між Парнасом і Робертом Гайдом – кандидатом від Республіканської партії в Конгрес. З них можна довідатися, що останній організував цілодобове спостереження (можливо, і "прослушку") за Йованович, коли та ще була в Києві.
Марі Йованович
"Цензор.НЕТ"
Так, у листуванні Парнас і Гайд обговорюють у чаті WhatsApp місцеперебування дипломатки й рівень її безпеки, причому вказується, що у них є "люди всередині" посольства. "Вони поінформують мене, коли вона поїде. Вони готові допомогти", – пише республіканець.
Крім того, є всі підстави припускати можливість "прослушки". Про це свідчать повідомлення про те, що телефон і комп'ютер Йованович вимкнені.
У цих діалогах Парнас і Гайд неодноразово обзивали її непристойними словами, як-от "політичною маріонеткою". Також звучала фраза: "Не можу повірити, що Трамп не звільнив цю с*ку".
"Повірте мені, вона не дурепа. Але вона не йде", – резюмує Парнас, звертаючись до співрозмовника.
Нагадаємо, Марі Йованович 15 листопада 2019 року виступила перед Конгресом, висловивши підтримку Києву й публічно заявивши про тиск президента Дональда Трампа.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович з посади американської послині в Україні.
Нагадаємо, що Йованович втрапила у гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що послиня США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович виявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступник Генерального прокурора).
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, що відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
11 жовтня у Конгресі Йованович заявила, що її забрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень його адвоката Руді Джуліані.
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