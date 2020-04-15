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15 квітня • оновлено в 23:37
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Чому потрібен карантин через коронавірус: медик навів беззаперечні факти

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В Ізраїлі серед людей, які не дотримуються карантину, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у п'ять-шість разів вища, ніж серед тих, які дотримуються обмежень.

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Таку думку висловив керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС, генеральний директор Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман в інтерв'ю виданню "Гордон". Він навів показову статистику.

"Можете не вірити у карантин і виступати проти нього. Але наведу такий приклад. Ми помітили, що серед людей, які не дотримуються карантину, кількість заражень у п'ять-шість разів вища", – підкреслив медик.

Медик розкрив важливість карантину через коронавірус. Ілюстрація

Медик розкрив важливість карантину через коронавірус. Ілюстрація

За його словами, в країні карантину не дотримувалися саме релігійні люди і арабське населення. Він зазначив, що приблизно 30% мешканців Ізраїлю – це ортодоксальні євреї, яким складно заборонити ходити в синагоги.

"У Тель-Авіві на майже 436 тис. населення припадає 450 людей з коронавірусом. Поруч розташований Бней-Брак. Це ультра-ортодоксальне місто. У них своя ієрархія. Вони навіть в поліцію не скаржаться, бо у них свій раввинат, свій суд . У них на 186 тис. населення майже 3 тис. заражень. Ось наскільки цей чортів карантин важливий! Це не жарти", – заявив Гольдман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гольдман сказав, що в Україні – некоректний карантин через поширення коронавірусу COVID-19, і якщо країна зараз не одумається, вона може стати "ще однією Італією або Іспанією".

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Ізраїль
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