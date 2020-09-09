Чому мовчите, коли бачите, як топчуть маленький народ, – Алексієвич про російську інтелігенцію

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, остання з семи членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі, яка залишилася на свободі, закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом влади в її країні.

Звернення письменниці і публіцистки з'явилося на сайті білоруського ПЕН-центру. Також у мережі опублікували відео її спілкування з журналістами, які прийшли до неї додому (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Чому ви мовчите? Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати", – йдеться в її заяві.

Вона також наголосила, що нині не залишилося нікого з її друзів-однодумців у президії Координаційної ради – "всі або у в'язниці, або викинуті за кордон". За її словами, останнім узяли члена ради Максима Знака.

"Спочатку у нас викрали країну, викрадають кращих із нас. Але замість вирваних із наших рядів прийдуть сотні інших. Повстала не Координаційна рада. Повстала країна", – зазначила Алексієвич.

Білоруська письменниця додала, що вони з колегами не готували переворот, а хотіли не допустити розколу в Білорусі та щоб у суспільстві почався діалог.

"Лукашенко каже, що не говоритиме з вулицею, а вулиця – це сотні тисяч людей, які щонеділі й щодня виходять на вулиці. Це народ. Люди виходять зі своїми маленькими дітьми, тому що вони вірять, що переможуть", – пояснила вона, наголосивши, що любить і пишається своїм народом.

Українська та білоруська російськомовна письменниця і публіцистка Світлана Алексієвич. Reuters

Пізніше, вийшовши до журналістів, які зібралися біля її квартири, після того як раніше в неї намагалися увірватися люди в масках, Алексієвич заявила, що не збирається виїжджати з Білорусі на фоні затримань і насильного вивезення з країни інших членів президії Координаційної ради.

Вона розкритикувала практику білоруських силовиків "відправляти людей кудись" за межі країни та сказала, що членкині президії КС Марії Колесниковій "вдалося припинити такі дії". Письменниця зізналася, що того ж дня вранці їй постійно хтось телефонував у двері, до того ж це були "професійні дзвінки". Крім того, вона заявила про стеження за нею протягом місяця після президентських виборів у Білорусі.

Проте, за словами Алексієвич, президія Координаційної ради продовжить роботу, незважаючи на дії влади щодо її членів.

"Координаційна рада буде жити, ми її зробили розширеною. Працювати в ній виявили бажання 4000 осіб", – підсумувала вона.

Світлана Алексієвич спілкується з журналістами біля своєї квартири. Каже, що залишати країну не збирається pic.twitter.com/7FfL13ZVUu - Onliner (@OnlinerBY) September 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову затримали і помістили в СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську.

Це трапилося після чуток про її викрадення. У білоруській міліції тоді спростували свою причетність, а через майже добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати в Україну.

Державна прикордонна служба України підтвердила, що на територію нашої країни прибули тільки білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що вони перетнули кордон України не з власної волі – їх насильно видворили з Білорусі. Водночас Колесникову теж намагалися вивезти з країни, проте вона порвала свій паспорт і відмовилася залишати Білорусь.

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