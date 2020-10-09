4 жовтня в Киргизькій Республіці відбулися чергові парламентські вибори. За їх результатами в законодавчий орган країни пройшли чотири політичні партії: "Бірімдік" ( "Єдність") – 24,5%, "Мекен Киргизстан" ( "Моя батьківщина Киргизія") – 23,9%, "Киргизстан" – 8,7 %, "Бутун Киргизстан" ( "Єдина Киргизія") – 7,1%. Три з них пов'язані з чинною владою в республіці і відкрито сповідують проросійські погляди. Жодна з дванадцяти опозиційних політичних партій, які взяли участь у виборах, не змогла подолати прохідний бар'єр.

На наступний день, 5 жовтня, коли Центрвиборчком Киргизії оголосив попередні підсумки, опозиційні партії заявили про масові фальсифікації, підкуп голосів виборців і нечесний підрахунок голосів. У столиці Киргизії почалися акції протесту, на центральну площу Бішкека вийшли кілька тисяч людей. Представники партій "Замандаш", "Мекен Интимаги", "Реформа", "Ийман Нуру", "Чон Казати", "Ата Мекен", "Бір Бол", "Республіка", "Мекенчіл", "Бутун Киргизстан", "Ордо "і" Соціал-демократи" зажадали від Центрвиборчкому провести нові чесні вибори.

Коли правоохоронці почали використовувати для розгону демонстрантів світлошумові гранати і водомети, мирний мітинг переріс у заворушення. На щастя, киргизька влада не віддала наказ відкривати вогонь на ураження, і у президента Киргизії немає народної крові на руках, на відміну від його українського "колеги" - Віктора Януковича, що нині переховується від правосуддя чи то в Ростовській області, то чи в Підмосков'ї. За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизії, в ході протестів постраждало 590 осіб, одна людина загинула.

Мітингувальники відтіснили силовиків, захопили будівлі мерії, уряду, адміністрації президента і парламенту. Частина демонстрантів вирушила до будівлі Державного комітету нацбезпеки. Там натовп звільнив з СІЗО екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва, якого суд засудив до 11 років і двох місяців позбавлення волі у справі про корупцію, а також ряд екс-політиків з команди колишнього президента.

Вранці 6 жовтня з`явилася заява президента Киргизії про спробу незаконної зміни влади: "Минулої ночі деякі політичні сили спробували незаконно захопити державну владу", – прокоментував нічні події Сооронбай Жеенбеков. До слова, таку заяву робив і Олександр Лукашенко через тиждень після президентських виборів в Білорусі. "... ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", – заявив він у відповідь на створення координаційної ради опозиції.

Незважаючи на заяву президента Киргизької Республіки, Центрвиборчком визнав підсумки виборів недійсними, ставши на бік громадян. Очікується, що нові парламентські вибори пройдуть протягом двох тижнів. Прем'єр-міністр, спікер парламенту, губернатори чотирьох областей, мер Бішкека і ряд інших чиновників подали у відставку. З політичного горизонту зникли президент, прем'єр-міністр і віце-прем'єри, так що єдиним легітимним органом у Киргизії зараз є парламент.

До слова, це не перша революція в Киргизії за останні 15 років, і навіть не друга, а третя. Всього за добу мітингувальників в Киргизії вдалося досягти того, чого не можуть другий місяць добитися білоруси - проведення нових чесних виборів. Лукашенко за підтримки Путіна повністю ігнорує народ в Білорусі, а киргизи вимагають відставки президента і змін в уряді. Справедливості заради відзначимо, що білоруси вже 26 років сидять під каблуком "останнього диктатора Європи", і у них просто немає політичного досвіду. А ось громадянське суспільство в Киргизії зріле і дослідне, прекрасно знає, що конкретно треба робити, і як диктувати умови.

У 1990 році президентом Киргизії став Аскар Акаєв, який був повалений 24 березня 2005 року. На його місце прийшов Курманбек Бакієв, який також пішов з поста 7 квітня 2010 року. Киргизи не змогли пробачити їм корупцію і сімейність, і виставили геть із президентського кабінету. Після Рози Отунбаєвої, яка півтора року була президентом Перехідного періоду Киргизії, народ обрав Алмазбека Атамбаєва, який в листопаді 2017 року мирно передав владу нинішньому проросійському президенту Киргизії Сооронбаю Жеенбекову. Однак, судячи з тієї швидкості, з якою йде революція, скоро в Киргизії з'явиться новий президент, так як імпічмент - питання часу. 7 жовтня парламент запустив відповідну процедуру, і тепер справа за депутатами - вони повинні підтримати старт процесу, що, скоріше, і зроблять.

Все те, що зараз відбувається в Киргизії, є прикладом для наслідування в Білорусі та інших пострадянських країнах. З особливою тривогою за тим, що відбувається спостерігають в Москві, де кипить робота над сценарієм безпечного трансферу влади. 7 жовтня Володимиру Путіну виповнилося 68 років, так що рано чи пізно йому доведеться відійти від справ, передавши президентський пост наступнику. Володимиру Володимировичу хотілося б зробити це в образі національного героя, при цьому залишити в своїх руках широкі повноваження, можливо, ставши главою Союзної держави, користуватися преференціями і дивідендами з довічною гарантією недоторканності.

Питання недоторканності, мабуть, саме наболіле, адже Володимир Путін зібрав досить мільярдів для безбідного старості, але є шанс, що він повторить долю Каддафі або Піночета і не встигне насолодитися пенсією. Приклад Киргизії, де Алмазбек Атамбаєв передав владу Сооронбаю Жеенбекову, а той віддав його під суд, показує, що наступник може відправити свого попередника в тюрму.

Володимир Путін боїться, і цей страх панічний. Він приховує від громадськості навіть членів своєї сім'ї, росіяни можуть тільки здогадуватися про його дітей і онуків. 7 жовтня, в день народження Путіна, в ефір вийшла фінальна серія проекту ТАСС "20 запитань Володимиру Путіну", в якій російський президент відверто нахамив журналісту, заочно обізвавши свинею, у відповідь на просте запитання про дітей та онуків: "Даремно Ви хрюкаєте, тому що ... Ви ж не живете моїм життям, і Ви не розумієте, що таке питання безпеки. Просто людина, коли далека від цього, він цього просто не помічає ".

Ще один ризик, який не може не бачити Москва - вогонь революцій в Білорусі та Киргизії може перекинутися на Росію, в якій і без того зростають протестні настрої. Після розвалу СРСР і приходу до влади в РФ Володимира Путіна був дано старт курсу на "збирання земель", а по суті – на "возз'єднання" колишніх радянських республік в СРСР 2.0, якщо не пряником, так батогом. Але, замість безперешкодного поглинання пострадянських республік почався "парад кольорових революцій" з серйозною антиросійською риторикою.

Це вже не перший дзвіночок для режиму Путіна. Спочатку Україна, далі Білорусь і Киргизія. Але це тільки початок.

Нації, що входили до складу СРСР, сповна скуштували і вже давно розкусили, чого варто дружба і партнерство з Росією. Це і економічна, і політична нестабільність, заохочення порушення прав і свобод людини, а головне - повна відсутність будь-якого розвитку і перспектив. Події в Білорусі та Киргизії зараз яскраво підтверджують цю тезу. Ті, хто має справу з Москвою, точніше, кому Кремль обіцяє або навіть гарантує забезпечити стабільність і мільярдні інвестиції, в кінцевому рахунку скочуються в злидні. У країну, слідом за Росією, приходить криза і розруха, адже тільки це російській владі і треба - повне і контрольоване управління максимально ослабленими, а тому нездатними забезпечити свій суверенітет пострадянськими республіками, які повинні об'єднатися навколо "сильної і братської" Росії.

У Білорусі багатотисячні мітинги після президентських виборів йдуть вже протягом двох місяців - з 9 серпня. Після втручання російської сторони, а саме всебічної допомоги нелегітимного президента Лукашенка, ситуація ще більше ускладнилася. Посилилися звірства проти мирних демонстрантів, збільшилася кількість затримань, позбавлені акредитації іноземних журналістів, тортури стали одним з основних методів залякування. Але РФ зараз рятує не особисто Олександра Григоровича, а його режим для реалізації давньої мрії Путіна - поглинання Білорусі та створення Союзної держави. Якщо до виборів Лукашенко відмовлявся повністю інтегруватися, то зараз йому доведеться піти на все для збереження влади.

У Білорусі, як і в Киргизії немає явних або очевидних лідерів протестів - людей, які присутні і координують рух народу. Люди все роблять хаотично, немає злагодженості. Але киргизи чітко показали, як треба боротися за свої політичні права і інтереси. Все потрібно робити максимально швидко і, головне, несподівано, навіть якщо немає лідерів. Білоруси не можуть не бачити того, що відбувається в Киргизії, і цілком ймовірно, що зовсім скоро акції протесту в Білорусі стануть більш осмисленими і результативними. Так званий "парад революцій" ламає плани Володимира Путіна і безпосередньо веде до ослаблення сфери впливу Кремля. Це показник того, що путінський режим вже не може утримувати навіть те, що останнє сторіччя перебувало в орбіті Москви.

Хочеться окремо відзначити слова члена Центрвиборчкому Киргизії Гальнари Джурабаевой: "Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень". На відміну від Центрвиборчкому Білорусі, у киргизьких колег є честь і совість, вони здатні визнати свої помилки і мають сміливість стати на сторону народу – людей, на благо яких вони працюють.

Скоро побачимо, чим закінчаться події в Киргизії і Білорусі, але вже зараз зрозуміло, що киргизи позбавили Путіна сну.

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