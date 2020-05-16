Чоловіки в арабських країнах хворіють на коронавірус частіше жінок: з'ясувався важливий факт

Чоловіки в арабських країнах Перської затоки хворіють на коронавірус COVID-19 частіше жінок, тому що їм важко відмовитися від звичних традицій.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус

Як розповіла РИА Новости катарська дослідниця в галузі культури сучасних суспільств Кальсам Абдеррахман, згідно з традиціями арабських країн жінки більше проводять часу вдома, ніж чоловіки.

Названа особливість поширення COVID-19 в арабських країнах

"Суспільство в країнах Перської затоки будується на щоденній взаємодії і зустрічах з родичами і друзями, перш за все, між чоловіками за межами будинку. Це спілкування має форму чоловічих посиденьок в спеціальних окремих приміщеннях при будинках, званих меджлісами", – пояснила вона.

За словами експертки, зазвичай арабські чоловіки проводять удома тільки кілька годин на день, тому їм було складно дотримуватися самоізоляції протягом місяців.

Крім того, зазначила Абдеррахман, робота також є причиною захворюваності серед чоловіків. Наприклад, на паспортному контролі в аеропортах набагато рідше працюють жінки.

При цьому вона не вважає, що прийнятий у мусульманських жінок одяг, зокрема нікаб і рукавички, допомогли жінкам в регіоні уберегтися від коронавірусу.

"По-перше, далеко не всі жінки в Перській затоці закривають обличчя нікабом чи носять на руках рукавички в громадських місцях, по-друге, немає ніяких підтверджень, що нікаб може захистити від проникнення вірусу, він все одно залишає обличчя відкритим знизу, і повітря може вільно надходити, навіть в нікабах жінкам слід носити маски", – сказала дослідниця.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії повідомляло, що серед хворих на коронавірус у країні співвідношення жінок і чоловіків становить один до п'яти.

Як писав OBOZREVATEL, коронавірус може довше залишатися в тілі чоловіка, оскільки здатний проникати в яєчка.