Чоловіка знайшли живим через чотири місяці після його похорону. Фото

В Єгипті чоловіка виявили живим через чотири місяці після його похорону.

Мохаммеда Ель-Гаммаля випадково помітили вночі, коли він ходив по кладовищу і доставили в поліцейську дільницю. Там з'ясувалося, що родичі давно поховали чоловіка, пише Youm 7.

За словами рідних знайденого чоловіка, він страждав психічними розладами і часто йшов з дому. В останній раз його пошуки не увінчалися успіхом. Його родині зателефонували з клініки, повідомивши, що до них надійшло тіло чоловіка.

Чоловіка знайшли живим на кладовищі youm7.com

Родичі майже одноголосно впізнали в ньому Мохаммеда і прийняли рішення провести похорон не дочекавшись результату тесту ДНК. Де чоловік знаходився весь цей час – невідомо.

Мохаммеда Ель-Гаммаль youm7.com

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