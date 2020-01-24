Чоловіка викинуло в море: страшний циклон "Глорія" в Іспанії забрав життя 13 людей

Уряд Іспанії вирішив провести 24 січня екстрену нараду через циклон "Глорія", який вирує в країні майже тиждень і забрав життя уже 13 людей.

Про це повідомляє Reuters. А місцеві жителі в соцмережах діляться фото наслідків стихії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що напередодні, ввечері 23 січня, каталонська влада підтвердила ще дві смерті. Так, під час лову риби в прибережному містечку Аметлья-де-Мар чоловіка викинуло в море. Іншого знайшли мертвим в авто в Кабасі, де трапилася повінь.

Циклон "Глорія" в Іспанії

Водночас чотири людини досі вважаються зниклими безвісти.

"Я думаю, що зараз важливо те, що ми всі об'єднані, працюємо пліч-о-пліч і взаємодіємо", – заявив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Від шторму постраждали східне узбережжя Іспанії і Балеарські острови. За словами місцевих жителів, через сильні вітри і хвилі в затоці Порт-де-Полленка (Майорка) винесло на берег понад 15 кораблів, які стояли на якорі в морі

Наслідки циклону "Глорія" в Іспанії twitter.com/juan_jbp

Зі свого боку метеорологи стверджують, що шторм вже почав відступати, однак понад 100 доріг все ще залишаються закритими. Також десятки тисяч учнів не ходять до школи

Наслідки циклону "Глорія" в Іспанії twitter.com/juan_jbp

Зазначимо, що за даними Міністерства закордонних справ України, інформація щодо постраждалих українців внаслідок урагану "Глорія" до українських консульських установ, розташованих на території в Іспанії, не надходила, передає "Радіо Свобода".

Водночас у пресслужбі МЗС підкреслили, що смерть українця, про яку напередодні писали іспанські ЗМІ, не пов’язана з негодою.

"Згідно з інформацією компетентних органів Іспанії, 21 січня 2020 року в місті Каркайшент, провінція Валенсія, поблизу одного з торгових центрів було виявлене тіло громадянина України без ознак насильницької смерті. Попередньо, причиною смерті є інфаркт. За інформацією Генерального консульства України в Барселоні, іспанські компетентні органи не пов’язують смерть зазначеної особи з ураганом "Глорія". В районі виявлення тіла снігопади не спостерігалися", – розповіли у міністерстві.

Наслідки циклону "Глорія" в Іспанії twitter.com/juan_jbp

Наслідки циклону "Глорія" в Іспанії twitter.com/juan_jbp

Storm #Gloria.Strong winds and heavy seas in Bay of Pollença (Mallorca I.) last days. More than 15 ships at anchor run aground. pic.twitter.com/Kd8W26BBIK - Juan Beltrán (@juan_jbp) 22 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Іспанію з 19 на 20 січня налетів потужний шторм "Глорія". Стихія принесла з собою проливні дощі, що супроводжуються ураганним вітром і снігопадами. В результаті останніх загинула людина.

Циклон "Глорія", який приніс до Іспанії рясні снігопади, низьку температуру і сильний вітер, забрав життя п'ятьох людей. Серед загиблих нібито є українець.

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