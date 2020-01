Чоловіка викинуло в море: страшний циклон "Глорія" в Іспанії забрав життя 13 людей

Уряд Іспанії вирішив провести 24 січня екстрену нараду через циклон "Глорія", який вирує в країні майже тиждень і забрав життя уже 13 людей.

Про це повідомляє Reuters. А місцеві жителі в соцмережах діляться фото наслідків стихії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що напередодні, ввечері 23 січня, каталонська влада підтвердила ще дві смерті. Так, під час лову риби в прибережному містечку Аметлья-де-Мар чоловіка викинуло в море. Іншого знайшли мертвим в авто в Кабасі, де трапилася повінь.

Водночас чотири людини досі вважаються зниклими безвісти.

"Я думаю, що зараз важливо те, що ми всі об'єднані, працюємо пліч-о-пліч і взаємодіємо", – заявив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Від шторму постраждали східне узбережжя Іспанії і Балеарські острови. За словами місцевих жителів, через сильні вітри і хвилі в затоці Порт-де-Полленка (Майорка) винесло на берег понад 15 кораблів, які стояли на якорі в морі

Зі свого боку метеорологи стверджують, що шторм вже почав відступати, однак понад 100 доріг все ще залишаються закритими. Також десятки тисяч учнів не ходять до школи

Зазначимо, що за даними Міністерства закордонних справ України, інформація щодо постраждалих українців внаслідок урагану "Глорія" до українських консульських установ, розташованих на території в Іспанії, не надходила, передає "Радіо Свобода".

Водночас у пресслужбі МЗС підкреслили, що смерть українця, про яку напередодні писали іспанські ЗМІ, не пов’язана з негодою.

"Згідно з інформацією компетентних органів Іспанії, 21 січня 2020 року в місті Каркайшент, провінція Валенсія, поблизу одного з торгових центрів було виявлене тіло громадянина України без ознак насильницької смерті. Попередньо, причиною смерті є інфаркт. За інформацією Генерального консульства України в Барселоні, іспанські компетентні органи не пов’язують смерть зазначеної особи з ураганом "Глорія". В районі виявлення тіла снігопади не спостерігалися", – розповіли у міністерстві.

