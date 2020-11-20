Чоловік з гранатою, який захопив заручників в Тбілісі, озвучив вимоги. Відео

Людиною, яка захопила заручників в офісі мікрофінансової організації в Тбілісі, виявився Леван Зурабішвілі. Він озвучив свої вимоги до влади.

Відео з заявою зловмисника оприлюднив телеканал "Руставі 2". На кадрах видно, що чоловік тримає в руці предмет, схожий на гранату.

"Перше – нехай зберуться в парламенті все парламентарі Грузії, які були до виборів і хто також бере участь у виборах. Друге – нехай ухвалять закон, що забороняє в масштабі всієї країни азартні ігри. Неважливо, будуть вони в інтернеті або де б то не було" , – заявив чоловік.

Він також зажадав знизити річну ставку за банківськими кредитами до семи відсотків, зменшити ціни на ліки і підняти пенсії.

На кадрах видно, що людина, ймовірно, знаходиться під дією алкоголю або наркотиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тбілісі озброєна людина увірвалася до будівлі мікрофінансової організації на проспекті Церетелі, де захопила дев'ять заручників.