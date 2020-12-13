Чоловік відкрив стрілянину біля церкви у центрі Нью-Йорка. Фото та відео

Невідомий чоловік відкрив вогонь біля церкви в Нью-Йорку. Поліція підстрелила його і затримала. Від отриманих поранень стрілок помер.

Як пише New York Posts, інцидент стався 13 грудня в Гарлемі на сходинках кафедрального собору Іоанна Богослова після різдвяного виступу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Стрілянина сталася в соборі Іоанна Богослова. nydailynews.com

Телеканал ABC7 уточнює, що до поліції надійшло повідомлення про озброєну людину. Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік відкрив по них вогонь. Поліцейські підстрелили стрілка.

Його госпіталізували. Спочатку була інформація, що чоловік у важкому стані. За даними Daily News, поранений помер. Про інших постраждалих інформації немає.

Стрілянина сталася після різдвяного концерту. nydailynews.com

"Ми влаштовували святковий концерт на сходах. Щойно все закінчилося, один з присутніх дістав два пістолети і почав стріляти у повітря. Він кричав, щоб поліція застрелила його", – розповів преподобний Патрік Маллой.

Поліція виводить людей з собору. nypost.com

Зазначається, що сам собор закритий для відвідувачів через коронавірус. Однак на його сходах проводився різдвяний концерт. Це стало першим публічним заходом церкви з початку пандемії.

Інцидент стався біля собору Іоанна Богослова. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в торговому центрі Mayfair Mall в американському штаті Вісконсін сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали восьмеро людей.