Чоловік описав дивні видіння після зупинки серця

Житель Великобританії переніс важкий серцевий напад і зупинку серця, після чого поділився спогадами після "смерті".

Як пише Express, Вільям розповів, що лікарі буквально витягли його з того світу.

"Я відчув, як моє серце б'ється все повільніше й повільніше, чув плач моїх дітей. Потім настала темрява. Я відчував, як моє єство або свідомість втягується в темну порожнечу", – заявив чоловік.

Першою думкою, яка його відвідала, було: невже Елвіс Преслі вмирав так само?

Потім пацієнт відчув біль і гнів, після чого до нього з'явилася якась "істота з чистої любові та прийняття".

Вільям звернувся до неї і заявив, що не може померти на очах у своїх дітей. Та у відповідь заспокоїла чоловіка, запевнивши, що "все закінчиться добре".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними численних досліджень, від 20% до 40% людей вірять у те, що спілкувалися з померлими родичами.