Чоловік оглух і почав сліпнути через татуювання: лікарі знайшли причину

Чоловік оглух і почав сліпнути через татуювання.

В Японії 35-річний чоловік захворів на саркоїдоз через татуювання. Причиною запалення стала фарба.

Як розповіли лікарі з університетської лікарні Фукуока в Японії, він прийшов в лікарню через чотири місяці після модифікації тіла, передає BMJ Case Reports.

Спочатку чоловік поскаржився, що погано бачить. Лікарі поставили діагноз "увеїт" – запалення середньої, судинної, оболонки ока. Лікарі не могли зрозуміти, чому воно почалося: не було ні травми, ні інфекції. Припустили, що хлопець хворий на саркоїдоз, який викликає гранульоми (вузлові запалення) в тілі.

Саркоїдоз пов'язаний зі збоєм в роботі імунітету. Збій трапляється з різних причин, і лікарі почали шукати витоки. Аналіз крові показав високий рівень гормонів, які впливають на імунну відповідь. На комп'ютерній томографії грудної клітки побачили безліч дрібних вузликів (другий сигнал саркоїдоза).

Потім хлопець почав глухнути. Зрідка гранульоми виникають в черепі хворих на саркоїдоз, що заважає чути.

Після цього лікарі помітили татуювання на спині хворого. Там побачили ознаки гранульом, і зрозуміли, що тату викликало хворобу: імунітет незвично відреагував на фарбу. У шкірних гранулемах знайшли чорний і коричневий пігмент татуювання.

Хлопцеві прописали курс гормонів кортикостероїдів, це допомогло вилікувати очі, слух покращився, а татуювання очистилося від гранульом.

Відзначимо, саркоїдоз – захворювання, коли запальні клітини збираються в вузлики в різних органах. Гранульоми можуть виникнути навіть у життєво важливих органах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, модель з польського міста Вроцлава Олександра Садовська покрила татуюваннями очі, але через невдалу процедуру осліпла на одне око.

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