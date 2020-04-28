Подружня пара зі штату Вісконсін, яка прожила в шлюбі 73 роки, померла з інтервалом в шість годин після того, як у обох підтвердився коронавірус. Однак в останні хвилини свого життя чоловік і дружина перебували поруч і трималися за руки – для цього персонал лікарні зсунув їхні ліжка.

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Як пише Daily Mail, кохання між Уілфордом Кеплером (94 роки) і його дружиною Мері (92 роки) спалахнуло більше 70 років тому, коли вони обмінювалися листами під час Другої світової війни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Їхній син Майкл розповів, що батьки почали зустрічатися після того, як Уїлфорд повернувся з Другої світової війни і працював сироваром в окрузі Річленд. Пара одружилася у 1946 році.

Подружжя Кеплер в молодості Daily Mail

Через деякий час Уїлфорд працював машиністом у Harnishfeger Corp. протягом 35 років, а Мері стала першою жінкою-віцепрезиденткою компанії US Steel Supply. Щоб домогтися цього, вона відвідувала нічні заняття в коледжі Альверно і закінчила його у 1981 році у віці 54 років.

Також Майкл Кеплер зазначив, що його батько добровільно працював в лікарні Мілуокі протягом більше 20 років, а мати – в комісії округу Мілуокі з проблем старіння.

Медики лікарні, де померла подружня пара, відзначили, що незважаючи на те, що коронавірус був виявлений у обох пацієнтів, небезпечна хвороба забрала тільки життя Мері. Жінка отримала позитивний результат 8 квітня і була поміщена на домашню самоізоляцію, а потім провела чоловіка Уілфорда в лікарню.

Причиною його смерті стала черепно-мозкова травма після невдалого падіння на католицький Великдень. Уже перебуваючи в лікарні з травмою голови, 12 квітня чоловік дізнався про свій позитивний аналіз на COVID-19.

Подружжя Кеплер Daily Mail

Перед смертю Мері та Уілфорда Кеплер встигли відвідати їхні онуки Ламека і Спенсер. За їх словами, подружня пара знала, що вмирає, але змирилася з цим. А Мері перед смертю сказала, що про неї піклуються ангели.

Онучка Кеплерів підкреслила, що її бабуся та дідусь були дуже обачні, тому вона досі не знає, де вони могли заразитися коронавірусом. Єдиний варіант – похід в магазин за покупками.

Закоханих похоронили разом на кладовищі біля будинку, де виріс Уїлфорд. У них залишилося троє дітей, вісім онуків і шість правнуків.

Подружжя Кеплер з дітьми Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світ зворушила історія молодого американця Джона Коельо, який помер від коронавірусу, але перед смертю встиг написати в телефоні зворушливий лист для своїх дружини і дітей.

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