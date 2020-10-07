Чоловік двічі перехворів коронавірусом з різними симптомами

У США чоловік двічі перехворів коронавірусом, при цьому кожен раз у нього були різні симптоми.

Перший раз 29-річний американець заразився в березні. Тоді захворювання супроводжувалося високою температурою, задишкою і болями у всьому тілі, повідомляє CNN.

Через два місяці в його крові виявили достатню кількість антитіл, а його загальний стан дозволив навіть відновити заняття спортом.

Однак уже в липні його самопочуття знову погіршилося. У чоловіка пропав апетит, він сильно схуд і з'явилася настільки сильна втома, що він не міг підніматися по сходах і навіть говорити по телефону.

Лікарі відзначили, що подібні випадки можуть бути прикладами повторного інфікування. Але для того, щоб це визначити, необхідно провести генетичне секвенування зразків вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у лікарні для коронавірусних хворих у Дніпрі майже немає місць, ліжка стоять в коридорах, а заражені вільно пересуваються по місту. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дніпрянка Юлія Кононенко, яка перехворіла на COVID-19.