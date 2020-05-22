Число заражених COVID-19 у світі перевалило за 5 млн: статистика щодо коронавірусу на 22 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі перетнув психологічну позначку в 5 мільйонів осіб. Різкий спалах хвороби зафіксовано в Бразилії, що вивело її на третє місце за захворюваністю серед усіх країн.

Станом на 22 травня COVID-19 забрав життя вже понад 334 тис. пацієнтів, подолати хворобу вдалося понад 2 млн осіб.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers

Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 19 706 осіб. Померли 579 пацієнтів, одужали 6227.

Країнами-лідерками за кількістю хворих зараз є США (більше 1,6 млн), Росія (понад 317 тисяч) і Бразилія (понад 310 тисяч).

Від коронавірусу COVID-19 померло дводенне немовля в Південно-Африканській Республіці. Воно стало наймолодшою жертвою пандемії у світі.

Коронавірус в Україні РНБО

Коронавірус в Україні РНБО

Головне за 22 травня:

06:43 – В Монастириській районній лікарні на Тернопільщині спалахнув гучний скандал. Медсестра Галина Радловська, яка перехворіла на коронавірус у важкій формі, не може отримати компенсацію в 600 тис. грн без доказів того, що заразилася саме на роботі.

06:31 – За даними Інституту Роберта Коха, в Німеччині кількість випадків коронавірусу сягнула 177 212 (+460), померли 8 174 осіб (+27).

05:31 – Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо в країні почнеться друга хвиля пандемії коронавірусу, то жорсткі карантинні обмеження вводити не будуть.

02:32 – Міжнародний валютний фонд і Україна попередньо домовилися про надання кредиту за новою програмою фінансування stand-by. Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії COVID-19.

01:07 – У Москві від коронавірусу померли ще 73 пацієнти, загальна кількість летальних випадків сягнула 1 867, повідомив оперативний штаб.

00:05 – Нове дослідження показало, що коронавірус COVID-19 "захоплює" клітини організму людини, блокуючи певні гени, які борються з інфекціями.