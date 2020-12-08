Кількість постраждалих від загадкової хвороби в Індії зросла, одна людина померла

В Індії від загадкової хвороби помер перший пацієнт – 45-річний чоловік, загальна кількість госпіталізованих зросла до 450.

Про це пише Times Of India. Спалах стався в місті Елуру штату Андхра-Прадеш на півдні країни, фахівці не пов'язують його з коронавірусною інфекцією.

Перші випадки невідомої хвороби зареєстрували в суботу, 5 грудня. Зі скаргами на дивні симптоми, не пов'язані з будь-яким відомим захворюванням, у міські лікарні звернулися 45 осіб. Вони скаржилися на судоми, раптову втрату свідомості, нудоту і напади.

Тільки за вихідні, 6 і 7 грудня, було госпіталізовано більш ніж 140 осіб. За даними на 8 грудня, їхня кількість зросла до 450. Причиною смерті одного пацієнта назвали серцевий напад.

Міністерка охорони здоров'я штату Андхра-Прадеш Алла Калі Крішна Шрінівас повідомила, що в пробах крові пацієнтів не виявили жодних доказів вірусної інфекції.

Тести на коронавірус також показали негативний результат.

Офіційна влада Індії виключила забруднення води або повітря як причину спалаху невідомої хвороби після вивчення відповідних проб.

Встановленням причин загадкової хвороби зайнялися вчені Міського центру клітинної та молекулярної біології (CCMB) і співробітники Всеіндійського інституту медичних наук (AIIMS).

"Якщо це бактерія, вірус або грибок, ми зможемо це з'ясувати та ізолювати збудника. Це може зайняти кілька днів, оскільки процес складний", – заявили в CCMB.

Також зразки крові хворих відправлено для вивчення фахівцям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на початку листопада в Нігерії в штаті Дельта 15 осіб померли від загадкової хвороби за два тижні. Жертвами стали люди у віці від 18 до 25 років.

Фахівці заявили про те, що є підозра на вірусну геморагічну лихоманку або навіть наркотичну інтоксикацію як причину смерті жертв.