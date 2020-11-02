Число хворих на коронавірус у світі підійшло до 47 млн: статистика на 2 листопада. Оновлюється
Станом на понеділок, 2 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 46,8 млн осіб. За останню добу було виявлено 436 707 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 33,7 млн. Найбільший добовий приріст захворюваності зафіксували у США – 71,3 тис., Індії – 46,4 тис. і Франції – 46,2 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 395 440 осіб. Померли 7 306 пацієнтів, одужали – 161 441.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,4 млн), Індія (8,2 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.
В Австралії вперше за майже п'ять місяців не було зафіксовано жодного нового випадку COVID-19. У зв'язку з цим в країні планують подальше поступове ослаблення карантину.
Головне за 2 листопада:
За даними унівеситету Хопкінса (США), до 2 листопада від коронавірусу в світі померли 1 199 684 осіб, а заразилися 46 426 677. Рейтинг країн з найбільшими показниками виглядає так:
США 230 967 / 9 200 643
Бразилія 160 074 / 5 545 705
Індія 122 111 / 8 184 082
Мексика 91 895 / 929 392
Британія 46 807 / 1 038 054
Італія 38 826 / 709 335
Франція 37 057 / 1 458 999
Іспанія 35 878 / 1 185 678
Іран 35 298 / 620 491
Перу 34 476 / 902 503
Колумбія 31 799 / 1 073 809
Аргентина 31 140 / 1 173 533
Росія 28 026 / 1 624 648
У країнах Європи лідерами антирейтингу із загального числа виявлених заражень COVID-19 є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8 місце.
У Словаччині на коронавірус перевірили понад 2,5 мільйона громадян, що становить більшу частину населення країни. У 25 850, які пройшли тестування, виявили хворобу.
Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус самоізолювався через контакт з хворим на COVID-19. "Я здоровий, симптомів немає, але в найближчі дні буду на самоізоляції відповідно до протоколів ВООЗ і буду працювати з дому", – сказав він.