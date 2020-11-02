Число хворих на коронавірус у світі підійшло до 47 млн: статистика на 2 листопада. Оновлюється

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
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На коронавірус у світі захворіли майже 47 млн осіб

Станом на понеділок, 2 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 46,8 млн осіб. За останню добу було виявлено 436 707 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 33,7 млн. Найбільший добовий приріст захворюваності зафіксували у США – 71,3 тис., Індії – 46,4 тис. і Франції – 46,2 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Ситуація з коронавірусом у світі.
Рейтинг країн за захворюваністю.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 395 440 осіб. Померли 7 306 пацієнтів, одужали – 161 441.

  • Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,4 млн), Індія (8,2 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.

  • В Австралії вперше за майже п'ять місяців не було зафіксовано жодного нового випадку COVID-19. У зв'язку з цим в країні планують подальше поступове ослаблення карантину.

Ситуація з пандемією COVID-19 в Україні.
Статистика короновірусу в регіонах.
Головне за 2 листопада:

  • За даними унівеситету Хопкінса (США), до 2 листопада від коронавірусу в світі померли 1 199 684 осіб, а заразилися 46 426 677. Рейтинг країн з найбільшими показниками виглядає так:

  • США 230 967 / 9 200 643

  • Бразилія 160 074 / 5 545 705

  • Індія 122 111 / 8 184 082

  • Мексика 91 895 / 929 392

  • Британія 46 807 / 1 038 054

  • Італія 38 826 / 709 335

  • Франція 37 057 / 1 458 999

  • Іспанія 35 878 / 1 185 678

  • Іран 35 298 / 620 491

  • Перу 34 476 / 902 503

  • Колумбія 31 799 / 1 073 809

  • Аргентина 31 140 / 1 173 533

  • Росія 28 026 / 1 624 648

  • У країнах Європи лідерами антирейтингу із загального числа виявлених заражень COVID-19 є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8 місце.

  • У Словаччині на коронавірус перевірили понад 2,5 мільйона громадян, що становить більшу частину населення країни. У 25 850, які пройшли тестування, виявили хворобу.

  • Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус самоізолювався через контакт з хворим на COVID-19. "Я здоровий, симптомів немає, але в найближчі дні буду на самоізоляції відповідно до протоколів ВООЗ і буду працювати з дому", – сказав він.

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