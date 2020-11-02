Число хворих на коронавірус у світі підійшло до 47 млн: статистика на 2 листопада. Оновлюється

За даними унівеситету Хопкінса (США), до 2 листопада від коронавірусу в світі померли 1 199 684 осіб, а заразилися 46 426 677. Рейтинг країн з найбільшими показниками виглядає так:

У Словаччині на коронавірус перевірили понад 2,5 мільйона громадян, що становить більшу частину населення країни. У 25 850, які пройшли тестування, виявили хворобу.

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус самоізолювався через контакт з хворим на COVID-19. "Я здоровий, симптомів немає, але в найближчі дні буду на самоізоляції відповідно до протоколів ВООЗ і буду працювати з дому", – сказав він.