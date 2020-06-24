США і ЄС вказали на передвісник нового нападу Путіна на Україну

Американські та європейські чиновники побоюються, що президент Росії Володимир Путін намагається закласти основу для подальшого військового вторгнення в Україну.

Їх, зокрема, налякала його заява в документальному фільмі "Росія. Кремль. Путін" про російські історичні території, які нібито як "подарунок" дісталися колишнім країнам СРСР після його розпаду. Про це пише Time.

Зазначається, хоча спікер глави РФ Дмитро Пєсков виправдався, підкресливши, що у Росії немає територіальних претензій до своїх сусідів, союзники США висловили стурбованість. Вони вважають, що Путін може зробити ще один агресивний крок, намагаючись відвернути увагу від невдалої реакції на коронавірус у країні та стабілізацію російської економіки.

І тільки погіршили ці побоювання через інші кроки глави РФ. Наприклад, його рішення провести великий військовий парад у Москві 24 червня, незважаючи на те, що країна займає третє місце за кількістю хворих на COVID-19.

У матеріалі нагадали, що один європейський чиновник у фільмі назвав російську анексію Криму в 2014 році "демократичним вибором населення півострова". Цей його "аргумент" не визнають у країнах Європи й вважають "особливо тривожним". Зараз же такою точкою стурбованості, за словами офіційних осіб по обидва боки Атлантики, є Донбас.

Путін знову може напасти на Україну за сценарієм Криму і Донбасу, вважають чиновники зі США і ЄС

"Крим є частиною України. Ми продовжуємо взаємодіяти з офіційними особами з України, Росії, Німеччини, Франції, інших зацікавлених партнерів і союзників для підтримки суверенітету, а також територіальної цілісності України", – цитує видання речницю Держдепартаменту США Морган Ортагус.

Водночас журналісти зазначають, нібито підтримка України є тільки однією з небагатьох речей, про які можуть домовитись трансатлантичні союзники зараз. Оскільки альянс США і ЄС ослаб зовнішньою політикою адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Так, двоє європейських чиновників вважають, що Путін може спробувати використовувати цю зростаючу напруженість між США і їхніми союзниками з НАТО, зробивши ще один агресивний крок на території України або інших країн, які були частиною СРСР.

"Путін відчуває слабкість. Атлантичний альянс зношується, президент Трамп виводить американські війська з Німеччини, тому що він говорить, що німці не виконують свої зобов'язання за видатками на оборону, а в Путіна є проблеми у себе вдома. Це може додати неприємностей", – сказав співрозмовник видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL: