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15 жовтня • оновлено в 12:24
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Політика Економіка

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Чим небезпечна для України криза з курдами у Сирії: з'явилося пояснення

1.3т Читати матеріал російською

Криза з курдами у Сирії показує Україні, що дії лідера США Дональда Трампа у міжнародній політиці вкрай односторонні.

Так вважає директор Центру міжнародних досліджень в Одеському національному університеті імені Мечникова Володимир Дубовик, передає "ВВС Україна".

За його словами, "у святій переконаності у власній правоті" Трамп цілком готовий піти проти всіх – НАТО, союзників і т. п.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

AFP

"У Трампа немає зовнішньополітичних пріоритетів, постійних друзів, союзників – немає відчуття боргу або зобов'язань перед кимось. На першому плані – його власне обличчя і його інтереси", – вважає Дубовик.

Україна повинна усвідомлювати, що для адміністрації американського президента зовнішня політика – другорядна, підпорядкована справі виживання його режиму, переконаний експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що рішення не підтримувати курдів у Сирії продиктоване ще й тим, що вони не допомагали США під час Другої світової війни.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
У Америке ,и не важно какой президент , друзей нет , есть вассалы и враги.
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Питон Каа
Питон Каа
Не волнуйтесь, украинцы, Трамп вас не бросит, вы ведь помогали США во время второй мировой войны и даже после нее...
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