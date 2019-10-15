Чим небезпечна для України криза з курдами у Сирії: з'явилося пояснення

Криза з курдами у Сирії показує Україні, що дії лідера США Дональда Трампа у міжнародній політиці вкрай односторонні.

Так вважає директор Центру міжнародних досліджень в Одеському національному університеті імені Мечникова Володимир Дубовик, передає "ВВС Україна".

За його словами, "у святій переконаності у власній правоті" Трамп цілком готовий піти проти всіх – НАТО, союзників і т. п.

Дональд Трамп AFP

"У Трампа немає зовнішньополітичних пріоритетів, постійних друзів, союзників – немає відчуття боргу або зобов'язань перед кимось. На першому плані – його власне обличчя і його інтереси", – вважає Дубовик.

Україна повинна усвідомлювати, що для адміністрації американського президента зовнішня політика – другорядна, підпорядкована справі виживання його режиму, переконаний експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що рішення не підтримувати курдів у Сирії продиктоване ще й тим, що вони не допомагали США під час Другої світової війни.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!