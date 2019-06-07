Чим "Чорнобиль" від HBO розлютив Кремль: помічено показовий факт

Справжня цінність "Чорнобиля" від HBO полягає у тому, що він показав ціну брехні, яка виходить від влади спочатку у СРСР, а тепер і від російської.

Про це йдеться у статті публіциста Федора Крашеніннікова на DW. "У Росії ця ціна і так відома кожному: життя людей, їх здоров'я і благополуччя – все те, чим держава, не замислюючись, жертвує кожен раз, коли вважає це вигідним для себе... Серіал "Чорнобиль" поставив перед росіянами дуже незручне, але вкрай актуальне питання: а як би повелися нинішні російські влади в подібній ситуації?" – написав автор.

За його словами, якби така катастрофа сталася зараз у РФ, історія би повторилася.

Скріншот із відео

"Тому щоразу, коли що-небудь у Росії горить, вибухає або тоне, людина не вірить офіційним запевненням, ніби все під контролем і нічого страшного не сталося. Тому навіть найбезглуздіший слух викликає паніку і ніякі запевнення чиновників не можуть заспокоїти людей – адже весь минулий досвід вчить одному: завжди, коли владі вигідно збрехати, вона збреше не моргнувши оком", – пояснив публіцист.

При цьому він попередив: цим шляхом йшла до краху радянська влада, і на ці ж граблі наступає нинішня російська влада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС розкритикували серіал "Чорнобиль" від НВО, в якому розповідається про аварію, яка сталася 26 квітня 1986 року.

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