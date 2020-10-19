Чилійці відзначили річницю протестів і спалили дві церкви. Фото та відео

У чилійській столиці Сантьяго 18 жовтня відзначили річницю масових антиурядових протестів. Під час ходи відбулися сутички між демонстрантами і правоохоронцями.

Два храми зазнали нападу й були спалені під час заворушень, повідомляє Euronews (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначити річницю протестів у Сантьяго вийшли близько 25 тисяч осіб.

Акція за участю близько 25 тисяч людей почалася мирно, проте завершилася безладами й підпалами. У результаті було спалено неоготичний храм XIX століття Сан-Франциско-де-Борха, де часто проводила церемонії поліція, і одна з найстаріших церков Сантьяго – Асунсьйона (144 року). Священнослужителі засудили акти насильства.

Акція в Сантьяго почалося мирно, але потім переросла в заворушення.

Протести в Чилі почалися восени 2019 року, після того, як влада підняла вартість проїзду в столичному метро. Демонстранти виступили проти соціальної нерівності й чинної політики уряду. У результаті під час акцій протесту загинуло понад 30 осіб.

Демонстранти частково зруйнували дві церкви в Сантьяго.

Демонстранти спалили дві церкви в Сантьяго.

Демонстранти спалили дві церкви в Сантьяго.

Купол однієї з церков упав після пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на один із таких протестів у жовтні вийшло понад мільйон людей.

На 25 жовтня 2020 року в країні заплановано референдум із вироблення нової Конституції, що було однією з вимог демонстрантів.