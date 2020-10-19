Чилійці відзначили річницю протестів і спалили дві церкви. Фото та відео

У чилійській столиці Сантьяго 18 жовтня відзначили річницю масових антиурядових протестів. Під час ходи відбулися сутички між демонстрантами і правоохоронцями.

Два храми зазнали нападу і були спалені під час заворушень, повідомляє Euronews (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Акція за участю близько 25 тисяч людей почалася мирно, проте завершилася безладами і підпалами. В результаті були спалені неоготичний храм XIX століття Сан-Франциско-де-Борха, де часто проводила церемонії поліція, і одна з найстаріших церков Сантьяго – Асунсьйона (144 року). Священнослужителі засудили акти насильства.

Протести в Чилі почалися восени 2019 року, після того, як влада підняла вартість проїзду в столичному метро. Демонстранти виступили проти соціальної нерівності і діючої політики уряду. В результаті під час акцій протесту загинули більше 30 осіб.

CHILE | Church burned by Antifa in Santiago pic.twitter.com/nxI2hyChjh - TDN ® (@TDN_NOTICIAS) October 19, 2020

Protesters set two churches on fire while thousands gathered Sunday to mark one year since the major demonstrations demanding greater equality in Chile.



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Today Chilean protesters burned down the church of the riot police in Santiago, on the 1 yr anniversary of the beginning of the popular uprising against the ruling order, neoliberalism, inequality, & ultimately the state. pic.twitter.com/0Ug5n36BcL - PNW Savage (They / Them) (@_PNWSavage) October 19, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, на один з таких протестів в жовтні вийшло понад мільйон людей.

На 25 жовтня 2020 року в країні запланований референдум по виробленню нової Конституції, що було однією з вимог демонстрантів.