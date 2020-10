Чилійці відзначили річницю протестів і спалили дві церкви. Фото та відео

У чилійській столиці Сантьяго 18 жовтня відзначили річницю масових антиурядових протестів. Під час ходи відбулися сутички між демонстрантами і правоохоронцями.

Два храми зазнали нападу і були спалені під час заворушень, повідомляє Euronews (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Акція за участю близько 25 тисяч людей почалася мирно, проте завершилася безладами і підпалами. В результаті були спалені неоготичний храм XIX століття Сан-Франциско-де-Борха, де часто проводила церемонії поліція, і одна з найстаріших церков Сантьяго – Асунсьйона (144 року). Священнослужителі засудили акти насильства.

Протести в Чилі почалися восени 2019 року, після того, як влада підняла вартість проїзду в столичному метро. Демонстранти виступили проти соціальної нерівності і діючої політики уряду. В результаті під час акцій протесту загинули більше 30 осіб.

Protesters set two churches on fire while thousands gathered Sunday to mark one year since the major demonstrations demanding greater equality in Chile. Read more: https://t.co/myIe8yzdxa pic.twitter.com/pj1JMQyIT2

Today Chilean protesters burned down the church of the riot police in Santiago, on the 1 yr anniversary of the beginning of the popular uprising against the ruling order, neoliberalism, inequality, & ultimately the state. pic.twitter.com/0Ug5n36BcL