''Чий Крим?'' В Італії зганьбилися з картою України

В Італії надрукували карту світу, на якій Крим зарахували до Росії. Півострів позначили зеленим кольором, як і РФ.

Крім цього, поруч із назвами міст на карті позначено, що Крим є "федеральним суб'єктом Росії". Фотодоказ на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Олексій Петров.

"Друзі! А є хто в Італії з когорти дуже непримиренних б*ндерівців? Треба картографічній фірмі ввічливо пояснити на пальцях, чий Крим", — звернувся він.

Facebook Олексій Петров

У коментарях до посту також зазначили, що на карті є і низка інших помилок. Наприклад, декомунізовані Дніпро та Кропивницький названі своїми старими іменами.

Згідно з даними на карті, її надрукувала компанія Ortelio у 2018 році. Як зазначено на сайті компанії, її офіс розташований у Мілані, а свою роботу вони почали ще у 1961 році.

Facebook Олексій Петров

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні відома французька компанія розмістила у своєму офісі карту з "російським" Кримом.