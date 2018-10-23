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''Чий Крим?'' В Італії зганьбилися з картою України

3.6тЧитати матеріал російською

В Італії надрукували карту світу, на якій Крим зарахували до Росії. Півострів позначили зеленим кольором, як і РФ.

Крім цього, поруч із назвами міст на карті позначено, що Крим є "федеральним суб'єктом Росії". Фотодоказ на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Олексій Петров.

"Друзі! А є хто в Італії з когорти дуже непримиренних б*ндерівців? Треба картографічній фірмі ввічливо пояснити на пальцях, чий Крим", — звернувся він.

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''Чий Крим?'' В Італії зганьбилися з картою України

Facebook Олексій Петров

У коментарях до посту також зазначили, що на карті є і низка інших помилок. Наприклад, декомунізовані Дніпро та Кропивницький названі своїми старими іменами.

Згідно з даними на карті, її надрукувала компанія Ortelio у 2018 році. Як зазначено на сайті компанії, її офіс розташований у Мілані, а свою роботу вони почали ще у 1961 році.

''Чий Крим?'' В Італії зганьбилися з картою України

Facebook Олексій Петров

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні відома французька компанія розмістила у своєму офісі карту з "російським" Кримом.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Італія
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Hohol Mykola
Hohol Mykola
На всякий случай написал им в группу ФБ, что их ждет нашествие непримиримых фашистов с фантомными болями и возможно с ведрами фекалий
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Лукин Андрей
Лукин Андрей
а шо,этот дрембил туды доехать не может?хривенники закончились?
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
епта у хохлов че представители во всех типографиях сидят? работать не пробовали нищеброды опущенные
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