Дональд Трамп знову заявив про можливість визнання анексованого Криму російським. Як пише Independent, така фраза нібито пролунала у кулуарах Білого дому після підписання законопроекту про військові витрати. – Ред.

Я вважаю, що це маловірогідно. Вже доволі багато заяв прозвучало, щодо того, що начебто Крим має бути російським, оскільки там люди говорять російською мовою. Але поки ці заяви не знайшли підтвердження. Доки я не побачу вислови Трампа особисто на публіку або його твіт з приводу того, що Крим має бути територією Російської Федерації, я до того часу не повірю просто інформаційним джерелам, якими б вони авторитетними не були.

Максимум, що казав Трамп щодо Криму, це "ми подивимось (wewillhavetosee) чи визнавати Крим". Це було перед зустріччю з Путіним в Хельсінки. Доки особисто він нього, принаймні широкі кола громадськості не чули заяв щодо визнання Криму територією Росії.

Я думаю, що це можуть бути "вкиди", щоб підставити Трампа. Це можуть бути його опоненти від демократичних кіл, це можуть бути його внутрішні опоненти. Я би перевіряв факти, не дивлячись на те, що відоме видання BuzzFeedв червні опублікувало інформацію, що начебто Трамп сказав, що в Криму живуть російськомовні люди, тому він має належати Росії. Але я би закликав перевіряти всі ці джерела. Краще послухати безпосередньо першоджерело цього вислову.

Що Росія робитиме зі свого боку в питанні Криму?

Росія зі свого боку дуже важко йде на якісь поступки по Криму. Я думаю, що Росія чекає на вибори в Україні, яким буде політичний клімат в Україні в 2019 році. Були певні сценарії, що Росія буде пропонувати Заходу визнати Крим в обмін на те, що російська регулярна армія залишить Донбас в рамках виконання Мінських домовленостей. Такий варіант розглядається в Кремлі, я це точно знаю.

Але я не думаю, що Захід на це піде. І нещодавня декларація з приводу Криму Державного департаменту США – це ще одне тому підтвердження, коли вони сказали, що Крим є анексованою територією.