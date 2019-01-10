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Чиї Курили? Японія жорстко поставила на місце Росію

1.9тЧитати матеріал російською

Уряд Японії буде просувати переговорний процес з Росією щодо проблеми мирного договору між країнами "в спокійній обстановці".

Про це повідомили в японському МЗС на прохання прокоментувати зустріч заступника міністра закордонних справ Росії Ігоря Моргулова і посла Японії в Москві Тоехіси Кодзука, на якій йшлося про спірні Курильськи острови, передає ТАСС.

"Ми будемо просувати переговори з Росією щодо мирного договору в спокійній обстановці, тому хотіли б ухилитися від відповіді на питання", - сказали в МЗС Японії на заяву РФ про спотворену суть домовленостей.

Курильські острови

Курильські острови

Вікіпедія

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''Курили наші!'' Росіяни збунтувалися через ''агресію'' Японії

У міністерстві закордонних справ Японії також відзначили, що Кодзука виклав Моргулову позицію японської сторони, однак подробиці їх бесіди не повідомили.

"Уряд Японії продовжить щільний переговорний процес (з Росією. - Ред.) в рамках своєї базової позиції - рішення територіальної проблеми і подальше за ним укладення мирного договору", - додали в МЗС Японії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місце
Росія
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Во как жестко осадила Япония, аж жуть. Эх Обоз.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
При любом раскладе Японии ни чего не светит, Курилы это стратегически важная территория для РФ
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Иванов Ива
Иванов Ива
Заголовок в стиле паноса, ой то есть обоза
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Иванов Ива,ты в какой класс ходишь?Без "ошибок" всё написал,даже имя своё.
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