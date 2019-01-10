Чиї Курили? Японія жорстко поставила на місце Росію

Уряд Японії буде просувати переговорний процес з Росією щодо проблеми мирного договору між країнами "в спокійній обстановці".
Про це повідомили в японському МЗС на прохання прокоментувати зустріч заступника міністра закордонних справ Росії Ігоря Моргулова і посла Японії в Москві Тоехіси Кодзука, на якій йшлося про спірні Курильськи острови, передає ТАСС.
"Ми будемо просувати переговори з Росією щодо мирного договору в спокійній обстановці, тому хотіли б ухилитися від відповіді на питання", - сказали в МЗС Японії на заяву РФ про спотворену суть домовленостей.
Курильські острови
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У міністерстві закордонних справ Японії також відзначили, що Кодзука виклав Моргулову позицію японської сторони, однак подробиці їх бесіди не повідомили.
"Уряд Японії продовжить щільний переговорний процес (з Росією. - Ред.) в рамках своєї базової позиції - рішення територіальної проблеми і подальше за ним укладення мирного договору", - додали в МЗС Японії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "в питанні про Курили потрібний компроміс, який не вступатиме в конфлікт з національними інтересами жодної зі сторін".
Акція протесту пройшла на Сахаліні проти передачі Японії частини Курильських островів.