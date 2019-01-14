Чиї Курили? Росія і Японія зважилися на історичний крок

Москва і Токіо 14 січня почали переговори із врегулювання конфлікту щодо мирного договору щодо Курильських островів.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі зі своїм японським колегою Таро Коно, передає ТАСС.

"Відповідно до доручення наших керівників за підсумками зустрічей на вищому рівні в Сінгапурі в листопаді та в Буенос-Айресі в грудні минулого року, ми починаємо переговори над проблемою мирного договору", — сказав він.

Російський МЗС уже називав головну умову для мирного договору з Японією: Токіо має визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, зокрема й суверенітет РФ над південними Курильськими островами.

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Глава МЗС РФ зазначив, що Москва виступає за додаткові зусилля із виведення двосторонніх відносин із Токіо на якісно новий рівень.

"Рівень довіри, справжнього партнерства, у тому числі партнерства у зовнішньополітичних справах, — зазначив глава МЗС РФ. — Резерви, особливо в економічній, інвестиційній сфері, резерви у співпраці в сфері безпеки воістину невичерпні".

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Міністр звернув увагу на те, що "в останні роки російсько-японські відносини набрали непоганий темп і розвиваються за низкою напрямів".

"На регулярній основі здійснюються контакти керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств, у тому числі у форматі "два плюс два", контакти по лінії рад безпеки", — завершив він.

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