Чи живий Кім Чен Ин: гучне питання дійшло до ООН

В ООН нічого не знають про здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Так генсек Організації Антоніу Гутерріш відповів на домисли про смерть голови КНДР під час пресконференції, повідомляє російське агентство ТАСС.
"У нас немає жодної інформації з КНДР про стан Кім Чен Ина", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Розвідка США проводить негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
У мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, імовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак, якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
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