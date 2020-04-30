Чи живий Кім Чен Ин: гучне питання дійшло до ООН

В ООН нічого не знають про здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Так генсек Організації Антоніу Гутерріш відповів на домисли про смерть голови КНДР під час пресконференції, повідомляє російське агентство ТАСС.

"У нас немає жодної інформації з КНДР про стан Кім Чен Ина", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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