Головна Новини
30 квітня • оновлено в 21:34
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Чи живий Кім Чен Ин: гучне питання дійшло до ООН

Читати матеріал російською

В ООН нічого не знають про здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Так генсек Організації Антоніу Гутерріш відповів на домисли про смерть голови КНДР під час пресконференції, повідомляє російське агентство ТАСС.

"У нас немає жодної інформації з КНДР про стан Кім Чен Ина", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Кім Чен Ин
Тег
смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги