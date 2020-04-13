Чи захищає від коронавірусу протитуберкульозне щеплення БЦЖ: у ВООЗ дали відповідь

Немає остаточних даних про те, що застосування щеплення проти туберкульозу може знизити ризик зараження коронавірусом COVID-19.

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Тому Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує застосовувати її, сказано в інформаційному бюлетені ВООЗ.

"Немає даних про те, що вакцина Бацила Кальмета-Герена (БЦЖ) захищає людей від інфікування вірусом, що викликає COVID-19", – йдеться в ньому.

У ВООЗ підкреслили, що вже проводяться два клінічних випробування, які стосуються цього питання. Коли з'являться результати, організація вивчить їх.

"За відсутності свідчень ВООЗ не рекомендує вакцинацію БЦЖ для запобігання коронавируса", – відзначається в бюлетені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар з США заявив, що протитуберкульозна вакцина БЦЖ може сприяти тому, що людина або не захворіє коронавірусною хворобою, або перенесе її в легкій формі. Але це відбудеться за однієї умови.