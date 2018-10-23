Чим більше деталей обставин смерті саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, тим очевиднішим стає те, що простими вибаченнями з боку посольства чи королівства не обійдеться. З одного боку, зростає тиск на кронпринца, його звинувачують в тому, що саме він дав команду вбивати, чи принаймні в тому, що його наближені безпосередньо брали участь у вбивстві. Скоріше за все ці обставини використають у внутрішній боротьбі між різними групами впливу всередині королівської родини.

На міжнародному рівні відбувається доволі потужна інформаційна атака з боку Ірану, - пише Ігор Семиволос для НВ. - Там цю історію розписують у всіх кривавих подробицях, звинувачуючи королівський уряд у вбивстві. Наміри іранців абсолютно прозорі: для них Саудівська Аравія – це ключовий ворог, і роздмухування цього скандалу – частина їхньої інформаційної війни. Значних зусиль для оприлюднення правди про цю ситуацію відіграла Туреччина.

Кожен зі сценаріїв розвитку подій мають великий рівень ймовірності. Можуть відбутись серйозні зміни на політичній мапі Саудівської Аравії. Наприклад, кронпринц може піти. Те, що він на це погодиться, сьогодні виглядає дещо фантастично. Та все залежатиме від того, наскільки інші гравці скандалу підуть до кінця. Заглядати далі за лаштунки процедури правонаступництва у королівській родині дуже важко.

Значна частина країн, обурена цим вбивством, заявляє про припинення співпраці з Саудівською Аравією – передусім у військовій сфері. Ця перша реакція радше емоційна: необхідно ж якось продемонструвати своє ставлення до вбивства. Подальші події залежатимуть від того, як Саудівська Аравія буде намагатись вискочити з цієї ситуації та вирішить її всередині королівської сім’ї. Якщо принц та двір зроблять вигляд, що нічого не сталося, і ніяких висновків не буде зроблено, тоді уряд вочевидь зустрінеться з економічним і політичним тиском з боку потужних світових гравців.

Якщо двір зрозуміє, що вискочити неможливо, то доведеться приймати болюче рішення. Якщо кронпринца замінять, то його політика певною мірою модернізації – принаймні так це виглядало з різних столиць – скоріше за все не припиниться. Багато зі змін визріли самі по собі – та і навряд чи можна все так взяти і згорнути. Важливо інше: якою буде позиція Саудівської Аравії щодо подій на Близькому Сході, як надалі співпрацюватимуть з Росією щодо нафти, та як зміняться ціни на саму нафту. Питання, які насправді найбільше цікавлять людей, відійдуть убік. Їх знімуть з порядку денного, де ключове зараз – що буде з кронпринцом.

У США і Трампа є певні зобов’язання та очікування від Саудівської Аравії. Через те реакція американців дещо запізніла – ситуацію намагались врятувати. Можливо, там не хочуть визнавати очевидного: принц дуже серйозно підставився. А може просто намагаються робити вигляд. А може і щось інше. Всі свої "може" для пом’якшення удару в США використали максимально. Та здається, що далі їм буде все важче стояти на своїй початковій позиції чи продовжувати усталену політику щодо Саудівської Аравії.