Чи потрібні маски після вакцинації від COVID-19: головний санлікар США дав пораду

Використання захисних масок, а також дотримання соціальної дистанції повинні залишитися головними заходами безпеки під час пандемії COVID-19 навіть після появи вакцини.

Про це сказав головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, повідомляє Голос Америки. За його словами, не завжди можна знати, що вакцина проти коронавірусу (навіть якщо вона буде ефективною на 90%) виявиться дієвою для конкретної людини.

"Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров'я тільки тому, що ви отримали вакцину (від коронавірусу, – Ред.), – заявив Фаучі.

На думку лікаря, поява вакцини від цього захворювання на деякий час може зняти паніку і тривогу в світі через можливість заразитися. Однак Фаучі не радить відмовлятися від засобів захисту.

Відзначимо, у світі існує близько 150 потенційних вакцин від COVID-19, але жодна з них офіційно не зареєстрована. Однак близько десяти дійшли до третьої стадії випробування. Так, вакцина фармкомпаній Pfizer і BioNTech показала 90%-у ефективність. Зараз препарат проходить фінальний етап клінічних випробувань. Крім того, у Мельбурні (Австралія) заявили, що також готуються до виробництва мільйонів флаконів однієї з найбільш перспективних вакцин. Цим процесом займається глобальна біотехнологічна компанія CSL.

Також в Ізраїлі стартували випробування вакцини від COVID-19 Brilife на людях. Вона може бути доступною не менше, ніж через рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені провели ретроспективне дослідження, за результатами якого визначили, що нещеплених від грипу пацієнтів із коронавірусом частіше госпіталізували, ніж щеплених.